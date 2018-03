Investigan cómo llegó la camiseta de Gabriel a la depuradora

La investigación que coordinan los agentes de la UCO especializados en la búsqueda de personas desaparecidas se centra en estos momentos en averiguar cómo llegó la camiseta con trazas de ADN del pequeño Gabriel al Barranco de Las Agüillas, la zona en la que el pasado sábado su padre y su actual pareja encontraron «entre unas cañas» mientras daban un paseo.

A día de hoy, la prenda interior de color blanco es la única pista certera, al menos que haya trascendido, que puede conducir a los investigadores a comprender qué pudo pasar con el niño cuando se dirigía a la casa de sus primos, a cien metros de distancia de la de su abuela.

Por el momento, los agentes de la Guardia Civil tienen que aclarar cómo la prenda de ropa, que no estaba entre las pertenecias que denunció su familia en el momento de su desaparición, llegó al cañaveral y si realmente Gabriel la llevaba puesta en el momento de su desaparición. El padre del menor se mostró convencido hace unos días de que sí la llevaba puesta. Fue su pareja «quien vistió ese día al niño» y el cansancio acumulado después de tantos días provocó que no pudieran concretar en un principio si la llevaba o no puesta.

Varios escenarios

Otra de las aristas de este rompecabezas se encuentra en conocer cómo llegó esta prenda de ropa hasta el lugar donde finalmente fue encontrada. Si el padre de Gabriel está en lo cierto y el menor la llevaba puesta, la situación dejaría varios escenarios distintos, entre ellos que fuese dejada allí a propósito por la persona o personas que supuestamente lo raptaron. Independientemente de estas hipótesis, lo cierto es que la camiseta es clave en una investigación que espera a que el análisis que se realiza en Madrid arroje nuevos resultados que den luz a esta extraña desaparición.

Por el momento, el dispositivo de búsqueda no pierde de vista la zona donde se encontró la prenda, a escasos 300 metros de la depuradora de Las Negras. Y por el momento estos medios estarán en la zona de rastreo de manera indefinida. Así lo dejó ayer claro el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien aseguró que la búsqueda seguirá «sin descanso y sin escatimar medios» hasta conseguir que Gabriel regrese a casa.