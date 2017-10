Interior cree que las sanciones exprés disuadirán a los mossos rebeldes Unos Mossos d'Esquadra observan a cierta distancia la intervención de la Policía Nacional en un colegio electoral el 1-O. :: R. C. La Secretaría de Estado de Seguridad prepara planes de contingencia para llegado el caso hacerse cargo de algunas comisarías puntuales MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID. Martes, 24 octubre 2017, 00:19

En el Ministerio del Interior no tienen la menor duda de que la toma del control de los más de 17.000 miembros de los Mossos d'Esquadra no va a ser fácil y que va a haber resistencia entre los sectores más radicales del cuerpo autonómico. No obstante, los escenarios que barajan los expertos del departamento que dirige Juan Ignacio Zoido no apuntan a una rebelión generalizada. Al menos, por el momento. Están convencidos de que las sanciones expeditivas que ya anuncia el texto del artículo 155 (entre las que caben la inmediata separación del cuerpo con la suspensión de empleo y sueldo por vía disciplinaria) tendrán un poder disuasorio, sobre todo entre las escalas inferiores (intermedia, ejecutiva y básica).

Todos los analistas de Interior creen que el mayor problema a partir del sábado serán los miembros de la escala superior, a la que pertenecen 15 comisarios y 43 intendentes. Los expertos de la seguridad del Estado señalan que son algunos de estos altos funcionarios los que mayor sintonía tienen con las tesis de la Generalitat y que son los que podrían arriesgarse a desobedecer las órdenes de Interior una vez se cese de manera fulminante al director general del cuerpo, Pere Soler (a quien la Guardia Civil señala como uno de los organizadores de las contravigilancias a los promotores del 1-O) y al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, imputado por sedición en la Audiencia Nacional.

Interior -afirman responsables de los planes- no va titubear para expedientar de manera exprés, e incluso destituir, a los altos mandos que desoigan las «instrucciones directas y de obligado cumplimiento» que recoge el texto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado sábado. En la sede del ministerio se recuerda que esa resolución hace especial hincapié en las sanciones específicas para los miembros del cuerpo autonómico recalcitrantes y que éstas, además de penales podrán ser «patrimoniales, contables o disciplinarias». «Lo que en algunos casos podrían derivar a la larga en el expulsión del cuerpo», señalan.

No solo antidisturbios

Entre los 6.000 funcionarios de la Guardia Civil y la Policía desplazados como refuerzo a Cataluña -explican estos mismos responsables- no solo hay antidisturbios. También hay centenares de funcionarios de Policía Judicial, de los servicios de Información y de Asuntos Internos listos para agilizar cualquier trámite administrativo con pruebas contra los 'insurrectos'.

La Secretaría del Estado, aunque en principio no tiene indicios de que una rebelión generalizada, no descarta «escenarios más complicados», en particular de comisarías completas se nieguen a acatar órdenes o las boicoteen. Por eso, Interior también ha preparado «planes de contingencia» para hacerse cargo de comisarías puntuales. Incluso, de llevar a cabo trabajos de seguridad ciudadana en ciertos territorios. El propio texto del Gobierno -señalan los responsables de la seguridad del Estado- ya abre la puerta a que efectivos de la Guardia Civil y la Policía puedan «sustituir» a mossos «en el caso de que sea necesario».

Los análisis que tienen encima de la mesa los expertos de la Secretaría de Seguridad, no obstante, apuntan a que una gran mayoría de los funcionarios del cuerpo autonómico no está dispuesta a jugarse la nómina o su futuro profesional. Esos mismos informes hacen hincapié en el creciente malestar en el cuerpo (del que se ha hecho eco ya algún sindicato públicamente) por la decisión de la jefatura de los Mossos de no dar la cara por los 7.850 agentes que participaron en el despliegue del 1-O. En una reunión que tuvo lugar el 17 de octubre en el Complex Central Egara, el cuartel general de los Mossos en Sabadell (Barcelona), la jefatura comunicó a todos los sindicatos que la Audiencia Nacional había pedido el listado de funcionarios que tomaron parte en el despliegue para localizar a los mossos que aparecen «inactivos» frente a las votaciones y que de la promesa de que «los mandos asumirían toda la responsabilidad» no quedaba nada.