La ANC insta a acudir a votar antes de las aperturas de los centros y formar grandes colas R. C. BARCELONA. Viernes, 29 septiembre 2017, 00:41

La Asamblea Nacional Catalana ha comenzado a dar instrucciones para escenificar el supuesto apoyo de la gran mayoría de los catalanes a la independencia. Para lograrlo, el organismo secesionista ha solicitado a sus miembros y simpatizantes que el domingo acudan a los centros a las 7.00 horas, dos antes de la apertura de los centros electorales. Según señala un documento interno de la entidad, el objetivo es generar «colas gigantes» para mostrar la fuerza del soberanismo y su voluntad de decidir. Serán unas imágenes, se considera desde la organización secesionista, que tendrán una máxima repercusión mundial.

En el caso de que las fuerzas de seguridad impidan la apertura de los centros a las 9.00 horas, la Asamblea propone mantener las colas durante horas en señal de protesta, por lo que se recomienda llevar agua, comida, juegos de cartas, lectura o música.

La ANC también pide a sus miembros ir a los colegios a primera hora para pegar carteles en los centros con el objetivo de que «todo el exterior tenga la apariencia de máxima normalidad» democrática, así como que haya papeletas del referéndum listas para repartir a las personas que hagan cola.

En el documento se explica que a las 8.30 horas llegará la comitiva oficial con todo el material electoral y abrirán los colegios. También se advierte de que nadie utilice la violencia contra las fuerzas de seguridad ni se enfrente directamente a los Mossos d'Escuadra si, finalmente, impiden entrar a los colegios. La apuesta de la ANC es ejercer la resistencia pacífica, si bien también se invita a tener «audacia para entrar en los centros».

Por último, la Asamblea Nacional Catalana avisa de que «es importante no llevar símbolos partidistas ni banderas de ningún tipo» y pide que no se organicen votaciones alternativas si no se puede entrar en los colegios.