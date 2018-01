Los independentistas «saben que no será presidente» Martes, 23 enero 2018, 00:25

«Hay mucha gente del independentismo que sabe que Carles Puigdemont no puede ser president de la Generalitat pero no quieren ser ellos quienes digan no, quieren que sea el Estado». El comentario es del exministro y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en los últimos días ha mantenido reuniones con dirigentes del PDeCAT. Se mostró convencido además de que el proceso soberanista en Cataluña va a corregir el rumbo y no regresará a la vía unilateral de la pasada legislatura.