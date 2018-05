«La incitación a la rebelión podría ser delito» El dirigente socialista dice que Torra «parece estar invocando el 155» y avisa de que esta vez se contempla incluso la disolución del Parlament José Luis Ábalos Secretario de Organización del PSOE PAULA DE LAS HERAS VALENCIA. Domingo, 20 mayo 2018, 00:33

Lleva algo menos de un año al frente del 'aparato' del PSOE, pero José Luis Ábalos es un político veterano. Su «cultura de partido» ha ayudado a Pedro Sánchez a ahogar los rescoldos de la batalla de las primarias celebradas el 22 de mayo de 2017. Desde su casa, en Valencia, habla sobre las últimas propuestas de su formación frente al desafío secesionista.

-¿Por qué creen que es necesario modificar en el Código Penal el delito de rebelión?

-Cuando uno ve la situación que está planteándose en el exterior a la hora de calificar y homologar delitos que se imputan y cómo, en este contexto, responsables públicos que están obligados a actuar conforme a la legalidad se permiten desafiarla públicamente es que falla algo. Está generando estupefacción que sea posible utilizar la institucionalidad para, al mismo tiempo, intentar acabar con ella y eso merece una adecuación de un delito que ahora está más vinculado a las experiencias que ha habido en la historia de España y que venían revestidas de pronunciamiento militar.

-¿Cómo quedaría tipificado?

-No lo hemos perfilado, pero la idea es esa. Lo planteamos como una propuesta para el futuro, como elemento disuasorio. Tipificar bien esa figura, además, nos permitiría ajustar el fin punitivo a determinadas personas, es decir, singularizarlo. Porque el 155 no deja de ser una medida restrictiva cuyas consecuencias sufre el conjunto de la sociedad.

-Pero están dando por hecho que los procesados por el juez Llarena no podrán ser condenados por rebelión...

-No, lo que damos por hecho son las dificultades con las que nos estamos encontrando. Puedes tener conductas claramente tendentes a la subversión del orden constitucional que no reúnen los elementos del tipo penal y por eso el debate de si hubo o no hubo violencia. Y en cualquier caso, los procesados de hoy lo están por una declaración de independencia, pero con Torra, por ejemplo, que no la hace pero te dice que está en esa dirección no puedes hacer nada.

-¿Y ustedes quieren que se pueda actuar penalmente contra quien hace planteamientos como los de Torra?

-No tendría la misma retribución una conducta u otra, pero se trata de que reacciones de este tipo no puedan ser planteadas alegremente por un responsable público. La propia incitación al odio es un delito. Y la incitación a la rebelión podría serlo.

-Cuando aplicaron el artículo 155 lo hicieron con el objetivo de convocar elecciones...

-No, con el objetivo de normalizar la situación en Cataluña y una situación democrática se normaliza con elecciones.

-Pero parece que estamos en las mismas. ¿Pecaron de ingenuos?

-Era la primera vez que se aplicaba y conllevaba una gran responsabilidad. Había una gran incertidumbre sobre los efectos que iba a producir. Luego no ha sido tanto, pero eso lo sabemos ahora.

-Y si tienen que volver a echar mano de él, ¿qué harán?

-No es posible tenerlo demasiado definido. Depende de la situación política que determine la propuesta. Ya hubo en su momento mucho debate. Puede haber un Gobierno técnico o no haberlo; haber un encargado, como ahora. Puede haber Parlament o no haberlo. En su momento, se decidió mantenerlo y aunque la convocatoria inmediata de elecciones llevara a su disolución automática funcionó la Diputación Permanente. Sobre algunos elementos clave de propaganda como TV3 se decidió no actuar, pero ahora se podría actuar...

-¿Cabría disolver el Parlament?

-Hay que tener fundadas razones de que es parte del problema.

-¿Y lo está siendo?

-Ahora mismo empieza a rodar... Es verdad que la actuación del presidente ha sido de parte y que se han tomado decisiones a sabiendas de que iban a tener un resultado contrario; al final, no han consumado con la investidura de Puigdemont. Por eso decimos que vamos a ver. El 155 no puede ser preventivo.

-¿Cree que con Torra como presidente de la Generalitat será posible evitar otro 155?

-La verdad es que si tenemos que creernos todo lo que dice, me parece que no cabe otro escenario. Incluso parece que lo está invocando. Vamos a ver qué hay de propaganda y qué de realidad.

-Rajoy ha llamado a Pablo Iglesias, como pidió Pedo Sánchez. ¿Lo ve apoyando la intervención?

-No creo, sinceramente... Sí es verdad que ha cambiado un poco su discurso, en parte porque la equidistancia en base al principio de autodeterminación está afectando a sus expectativas electorales.

-¿Hizo mal el Gobierno en no recurrir el voto delegado de Puigdemont y Comín, como exigía Ciudadanos? Seguramente, sin él Torra no sería presidente...

-Rajoy alegó que no había consistencia de cara al Constitucional .

-Rajoy ha presentado recursos en contra del criterio del Consejo de Estado. ¿No comparte entonces que en este caso haya actuado de manera interesada para garantizarse los Presupuestos con el PNV?

-No sé qué legitimidad tiene Ciudadanos para decir esto cuando es socio del Gobierno y se precipitó a aprobar los presupuestos.

-Este martes se cumple un año desde la victoria de Sánchez en las primarias. ¿La crisis catalana ha condicionado su proyecto?

-No, al contrario, ha despejado las dudas que algunos quisieron generar y ha demostrado que el suyo no es un proyecto de desestabilización sino con un alto sentido de Estado.