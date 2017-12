Una impugnación sin «mucha consistencia jurídica» Sábado, 2 diciembre 2017, 00:38

El Gobierno no está preocupado por el recurso que presentará el lunes Unidos Podemos ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, entiende que el anuncio encaja en la evolución de Pablo Iglesias desde que fracasó su moción de censura contra Mariano Rajoy. «Su deriva -señaló- es actuar de apéndice de los independentistas y presentar un recurso que, me parece, no tiene mucha consistencia jurídica».