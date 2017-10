«No me imagino a la gente votando en elecciones que no ha convocado su Gobierno»

Ignasi Sabater Poch es el alcalde de Verges desde 2015. Tiene 37 años, es profesor de secundaria, militante de la CUP y, según él mismo, «independentista desde que era adolescente». El viernes fue uno de los cientos de alcaldes que atestiguó en el Parlament la «proclamación de la República», un acontecimiento que lo llena de orgullo. «Es un sueño cumplido. Ayer estábamos todos con una sonrisa y muy emocionados. Pero sabemos que todavía tendremos que seguir luchando para defender nuestra República y nuestras instituciones», dice en entrevista con este periódico.

Sabater habla en la silenciosa plaza del Ayuntamiento de Verges. «Aquí la mayoría somos independentistas y aquí se nota la voluntad de un pueblo que ha salido a las calles cansado de tantas agresiones a Cataluña. Empezaron contra el Estatut de Autonomía, recortándolo. Luego empezaron a maltratar las instituciones catalanas y la economía. Desde 2010 hemos salido a las calles para hacer una revolución pacífica, con una sonrisa en la cara. Yo pienso que será una revolución ejemplar del siglo XXI», afirma.

El alcalde no esperaba que ocurriese algo extraordinario en el primer día de la República. «Lo estamos viviendo con total normalidad, aunque sabemos que hubo un choque de legalidades. El pasado seis y siete de septiembre se acordó y se votó la Ley de Transitoriedad. Y, por otra parte, el Gobierno español ha aplicado el artículo 155 de la Constitución. Pero estamos preparados para todo».

Respecto a las elecciones convocadas por el jefe del Gobierno español para el próximo 21 de diciembre, Ignasi Sabater es tajante: «la verdad es que yo, como representante de mi pueblo, sólo acataré las órdenes de mi presidente de la República y del Gobierno de mi país. Además, no me imagino unas elecciones llevándose a cabo un jueves, que es el día que cae el 21 de diciembre. No me imagino a la gente de mi pueblo yendo a votar a unas elecciones convocadas por un Gobierno que no es el suyo. No lo sé, de momento yo no veo esa posibilidad. Y, en caso de que nos dijeran que tenemos que ceder espacios públicos para esas elecciones, pues... Lo he dicho antes: yo sólo acataré lo que me diga mi presidente y mi Gobierno».