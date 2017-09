«Es ilegal e ilícita» Jueves, 7 septiembre 2017, 00:51

La convocatoria del referéndum es ilegal e ilícita. El Ejecutivo catalán está sujeto a las normas, a la Constitución y a la ley. Y si hay dudas quien resuelve es una instancia jurisdiccional, en este caso el Tribunal Constitucional, que ha dicho que el referéndum no pasa el filtro de nuestro ordenamiento y no respeta la Carta Magna porque implica un ejercicio de soberanía que le corresponde al pueblo español. La consulta independentista carece de cobertura jurídica y no debe realizarse. Es una actuación gravísima que debe responderse con responsabilidad y con contundencia.