Iglesias presume de la influencia de Podemos sobre el Gobierno Destaca la «extremada utilidad» de su grupo en un Parlamento que jamás ha sido tan poderoso ANDER AZPIROZ Martes, 3 julio 2018, 00:23

madrid. Pablo Iglesias aprovechó ayer la negociación para renovar la cúpula de RTVE para sacar pecho por la influencia de Unidos Podemos en las decisiones del Gobierno. El líder podemista tenía como primera opción la entrada en un Ejecutivo de coalición, algo que rechazó desde un primer momento Pedro Sánchez. No obstante, el partido morado y sus confluencias se han convertido en los socios preferentes del gabinete socialista, como quedó patente con la reunión secreta en la Moncloa que el presidente mantuvo con Iglesias el pasado 14 de junio.

El Gobierno «tiene que negociar con nosotros», señaló Iglesias, quien añadió que la actual situación no tiene precedentes y convierte a su grupo político en «extremadamente útil». «Por primera vez se inaugura una nueva época en la que hay por fin un Gobierno parlamentario, eso quiere decir que en España por primera vez la separación de poderes actúa de manera efectiva, el Parlamento nunca ha sido tan poderoso», dijo el líder de Podemos en una conferencia que ofreció en los cursos de verano de la Universidad Complutense junto a Jean-Luc Mélenchon, líder del partido Francia Insumisa.

Iglesias, que desde la llegada al poder de Sánchez ha multiplicado su actividad para no quedar a la sombra del presidente socialista, destacó la importancia de su formación después de llevar la voz cantante en la renovación de RTVE. El viernes llegó incluso a anunciar que el próximo presidente de la corporación pública iba a ser el periodista Andrés Gil, aunque finalmente no será así. Iglesias aspira a mantener idéntico protagonismo en próximos acuerdos, algo que no ha pasado desapercibido para el PP que ya considera al líder de Podemos como un «vicepresidente». No parece molestarle a Iglesias, que recordó que ha sido el primer dirigente político nacional en reunirse con Quim Torra y subrayó el trabajo que realizó para que nacionalistas e independentistas apoyarán la moción de censura.