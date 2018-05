Iglesias y Montero avisan a los críticos internos que su liderazgo lo deciden las bases Montero e Iglesias conversan ayer en sus escaños durante el pleno del Congreso. :: J. LIZÓN / EFE La dirección de Podemos confía en que la militancia avale la actuación de sus dos líderes en la compra del chalé RAMÓN GORRIARÁN Martes, 22 mayo 2018, 00:27

madrid. Pablo Iglesias e Irene Montero se revolvieron ayer contra el fuego amigo de algunos jefes territoriales de Podemos y recordaron que la idoneidad de su liderazgo la decidirán «las bases, la gente», no los «barones territoriales o municipales». El secretario general del partido y la portavoz en el Congreso defendieron la celebración de una consulta interna para determinar si gozan de «la confianza» de la militancia tras la compra de un chalé en la sierra madrileña por más de 600.000 euros. Eso es, según Iglesias, «lo que tiene que hacer un dirigente político decente cuando se cuestiona su credibilidad».

El líder de Podemos y la portavoz parlamentaria estaban enfadados por el cuestionamiento interno de su «decisión personal legítima» de adquirir la casa en Galapagar, a 40 kilómetros de Madrid, una compra, aseguraron, de la que no se arrepienten. Iglesias y Montero se quejan de los reproches que han recibido, no tanto por los formulados desde fuera de Podemos como sí por los de algunos de sus compañeros. El líder los anticapitalistas, Miguel Urban, así como los secretarios generales en Andalucía, Teresa Rodríguez, y Asturias, Daniel Ripa, y también dirigentes de Navarra y Madrid, criticaron «la inoportunidad» de plantear una consulta interna por un asunto personal y no programático de Podemos, que es, a su entender, para lo que se creó este mecanismo de democracia interna.

Las quejas no son de una minoría porque el malestar en el partido está muy extendido, aunque contenido. Incluso en el entorno más cercano de ambos, personas como Juan Carlos Monedero o el propio Pablo Echenique, señalaron que la pareja «no midió bien» las consecuencias.

El líder del partido y la portavoz parlamentaria, sin embargo, no dieron ni un paso atrás ni esbozaron una autocrítica. Insistieron en que tomaron la decisión de comprar el chalé por sus futuros hijos, esperan mellizos, para evitarles «la exposición» a los medios de comunicación que sufren ellos. «Tomamos las decisiones personales que consideramos oportunas», subrayó Iglesias, pero si a partir de ahí se pone en tela de juicio «la credibilidad» lo correcto es «preguntar a las bases» si son «dignos» de ser los líderes en el partido y en el Congreso.

Cuando se genera un debate, apostilló Montero, acerca de si un comportamiento es «coherente» con el discurso de Podemos, «lo mejor es que eso lo decidan los inscritos». Porque, aclaró la diputada, no se pregunta a los militantes si les parece bien la compra del chalé, se consulta si son «creíbles» para llevar las riendas del partido. «Eso es lo que tienen que responder».

Debate y acuerdo

El secretario general de Podemos y la portavoz volvieron a defender, esta vez en los pasillos del Congreso, la compra de la casa de 260 metros cuadrados con una parcela de más de 2.000 metros y de someter su decisión al escrutinio de la militancia. Lo habían hecho unas horas ante la comisión ejecutiva de Podemos, cogida a contrapié tanto por la adquisición del inmueble como por la consulta interna. «Hubo debate», reconoció el secretario de Organización, pero al final «hubo acuerdo» en celebrar la votación interna. Los 487.722 inscritos de Podemos tienen desde mañana a las cinco de la tarde y hasta el domingo hasta las 14:00 horas para decidir si su secretario general y la portavoz en el Congreso deben dimitir por haberse comprado el chalé.

La dirección del partido afronta sin temor la consulta, convencida de que la militancia avalará a Iglesias y Montero. El miedo radica en que el nivel de participación sea tan bajo que equivaldría a una censura implícita.

En el debate de la dirección hubo ausencias notables en la reunión, entre ellas la del secretario de Análisis Político, Íñigo Errejón, que después, también declaraciones en el Congreso, no entró en la oportunidad de la consulta -Iglesias «está en su derecho», dijo- o en la coherencia de la compra, pero defendió la decisión «personal» de la pareja y se ofreció «a estar donde me necesiten».

El exnúmero dos de Podemos arremetió además contra las críticas y la profusión de informaciones sobre la vivienda porque «en política tiene que haber límites, y esta situación ha llegado a una situación intolerable» en la que «se han cruzado demasiadas líneas rojas».