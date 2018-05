Iglesias: «La desaparición llega tarde, pero es una buena noticia»

Pablo Iglesias fue contundente a la hora de condenar la violencia de la organización criminal y aplaudir su desaparición. Lo hizo a través de las redes sociales. «La disolución de ETA nos alegra. Llega tarde y siguen faltando autocrítica y disculpas a todas las víctimas, pero que la política y la normalidad sustituyan a la violencia y a la excepcionalidad es la mejor noticia. Que callen para siempre las pistolas; que hable la política», escribió en Twitter.

La posición acerca de ETA ha sido un asunto espinoso para la formación desde su nacimiento en 2014, principalmente por posturas como la defensa del derecho a decidir, el llamamiento al Gobierno a entablar conversaciones con la banda o su posición a favor del acercamiento de presos. No obstante, desde Podemos siempre se ha condenado sin ambages la violencia. Además de su secretario general, también lo hizo su exnúmero dos. Para Íñigo Errejón, la disolución llega tarde. «Me quiero acordar -dijo- de todas las víctimas y enorgullecer por el aguante y el coraje democrático de la sociedad española y la sociedad vasca que han hecho un camino irreversible a la paz».

Podemos será la única fuerza de ámbito nacional que envíe representación al acto organizado por ETA esta viernes en Cambo. No obstante, el secretario general regional, Lander Martínez, consideró que «un final de ETA que no reconoce a sus víctimas no es el que la sociedad vasca, de forma abrumadora, esperaba».