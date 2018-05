Iglesias augura la caída del líder del PSOE si fracasa Podemos consultará a las bases si sus 67 diputados deben de votar a favor del candidato socialista A. A. Martes, 29 mayo 2018, 00:22

Madrid. La derrota de la moción de censura sería un fracaso que dejaría a Pedro Sánchez con pie y medio fuera de la política. Esa es, al menos, la opinión al menos de Pablo Iglesias. Se da la circunstancia de que hace un año el líder de Podemos solo obtuvo el respaldo de su formación, Compromís, Esquerra y EH Bildu en la primera moción a la que tuvo que enfrentarse Mariano Rajoy esta legislatura.

Pero, sostiene Iglesias, la suya y la presentada ahora por el PSOE son diferentes. «Esto no se ha planteado como una moción de censura de dignidad como la nuestra de hace un año o la de Ángel Gabilondo. No imagino un mayor fracaso que el escenario de que Pedro Sánchez no gane la moción y creo que él no contempla esa posibilidad. Eso le situaría fuera de la política», zanjó el secretario general del partido morado en Radiocable. El mejor camino para evitar el fracaso, prosiguió Iglesias, es que su homólogo socialista llame a otros grupos parlamentarios y se siente a negociar con ellos.

Moción instrumental

Aunque no haya certeza de que salga adelante, el líder de Podemos considera que registrar la moción de censura era una obligación para desalojar al PP de las instituciones. Para lograr este objetivo Iglesias no descarta, incluso, aunar fuerzas con Ciudadanos y, tal y como pretende la formación de Albert Rivera, registrar otra moción de carácter instrumental para, una vez que salga adelante, convocar elecciones generales. En cualquier caso, las bases tendrán siempre la última palabra.

El apoyo incondicional al que se comprometió Iglesias será sometido al examen exprés de la militancia entre el miércoles y el jueves. La pregunta será: «¿Apoyas que Podemos vote a favor de una moción de censura para echar al PP y a M. Rajoy del Gobierno?». En la dirección se da por descontando que la respuesta será afirmativa.