Iceta y Rovira mantienen un rifirrafe por un baile del socialista en televisión

BARCELONA. El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, replicó ayer a la número dos de ERC por Barcelona, Marta Rovira, que lo «frívolo» es culpar ahora a los socialistas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y «no saber cuántos parados hay» en Cataluña.

Iceta, en declaraciones a Efe, respondió de esta manera a Rovira, que en un tuit había reprochado al candidato del PSC su «baile» en el programa de LaSexta 'El Intermedio' mientras el cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, sigue «en la cárcel». Según Iceta, «todo lo que está pasando nos lo habríamos ahorrado si nos hubiesen hecho caso, Puigdemont hubiese convocado las elecciones y no se hubiese declarado la independencia en el Parlament».

«Lo que me parece frívolo e irresponsable es hacer a los demás responsables de decisiones que tú has tomado en contra del criterio de aquellos a quienes ahora quieres atribuir una responsabilidad que no tienen», recalcó. Iceta ha recordado además la intervención de Rovira en un reciente debate cara a cara en LaSexta con la cabeza de lista de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en el que ninguna de las dos supieron concretar cuál es la tasa de paro en Cataluña. «Lo que es frívolo es no saber cuántos parados hay en nuestro país», añadió.