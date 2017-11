Heridas 40 personas al desplomarse el suelo de una discoteca de Tenerife Socavón por el que se precipitaron los heridos tras desplomarse el suelo. :: efe Los afectados, muchos de los cuales presentan huesos rotos en las piernas, se precipitaron desde una altura de un piso R. C. Lunes, 27 noviembre 2017, 00:23

santa cruz de tenerife. El desplome del suelo de una discoteca en la localidad tinerfeña de Adeje la madrugada de ayer se saldó con 40 heridos, dos de los cuales precisaron de intervención quirúrgica. Los afectados se precipitaron a un sótano desde una altura de un piso, aproximadamente, lo que les causó roturas de huesos en las piernas y múltiples contusiones por todo el cuerpo. En el parte de lesiones figuran fracturas de fémur y tobillos, dolores de espalda y traumatismos. Los heridos tuvieron que ser rescatados por los bomberos, que se encargaron de prestarles los primeros auxilios. Después, el personal médico asistió y trasladó a centros hospitalarios a 22 personas, mientras que los 18 afectados restantes acudieron por sus propios medios.

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, achacó lo ocurrido a un fallo del forjado del local, porque, añadió, la estructura está «en perfectas condiciones». El regidor destacó el hecho de que no haya habido que lamentar pérdida de vidas humanas a consecuencia del incidente y el que entre las personas heridas, de diversas edades y nacionalidades, no hay ninguna en estado crítico y las lesiones que presentan son, en la mayoría de los casos, leves. Respecto a las causas del desplome del suelo del establecimiento, la discoteca Butterfly, Rodríguez informó de que se ha abierto una investigación judicial y otra administrativa para esclarecer lo ocurrido. Como medida de precaución se precintó todo el centro comercial en el que está situado el local, aunque no se ha detectado ninguna anomalía en el complejo, que consta de cuatro edificios. Este centro comercial está situado en una de las zonas más turísticas de Tenerife.

Licencia en regla

Rodríguez apuntó que el local donde se produjo el suceso tiene en regla su licencia de apertura y que el Ayuntamiento solo tiene constancia de que se han llevado a cabo en él actuaciones administrativas como inspecciones y cambios de titularidad, ya que tiene entre 40 y 45 años y es de los más antiguos de la zona.

El alcalde también explicó que debajo de la discoteca hay otro inmueble que antiguamente fue usado como bingo, pero está cerrado en la actualidad, por lo que la caída en él de los materiales procedentes del derrumbe no provocó daños personales mayores. Tampoco se cree, «en principio», que lo ocurrido pudiera deberse a que se superara el aforo permitido en la discoteca.