Hallan el cadáver de una mujer en un edificio de Granada La Policía, en el inmueble. En este inmueble abandonado suelen refugiarse los indigentes para dormir por las noches JOSÉ RAMÓN VILLALBA Granada Lunes, 12 marzo 2018, 11:30

Una mujer ha aparecido muerta en la estructura de hormigón ubicada frente al edificio de la Junta de Andalucía en la zona de Alcampo. Un área donde suelen refugiarse los indigentes para dormir por las noches habitualmente y que suele ser bastante frecuentada.

La fémina, según las primeras informaciones recibidas por este periódico, tiene mediana edad entre 40 y 50 años y aún no ha podido ser identificada. La mujer no presenta signos de violencia. Policía Local fue la primera en llegar al lugar después de recibir el aviso de un particular.

La mujer se encontraba junto a una chabola habilitada dentro de esta estructura de hormigón y según han apuntado estas fuentes podría llevar muerta más de dos días, sin que los indigentes que paran por la zona hayan comunicado nada. Policia Nacional ha abierto una investigación.