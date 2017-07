Hacienda envía un nuevo requerimiento a la Generalitat Montoro exige pruebas de que ninguna partida de fondos públicos se usa para financiar la consulta del 1 de octubre R. C. Viernes, 28 julio 2017, 00:07

Madrid / Barcelona. El Gobierno envió ayer un nuevo requerimiento a la Generalitat para que le dé los certificados de que ninguna partida pública se destina al referéndum del 1 de octubre, y lo hizo debido a la respuesta «genérica» y «obvia» dada por el Govern.

Cristóbal Montoro avanzó este paso a la conclusión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda lamentó la contestación de la Generalitat a la exigencia inicial de que se le envíen los certificados con los nombres de los funcionarios que velan por la legalidad del gasto público. Esa respuesta fue «una obviedad», en palabras del ministro, porque se limita a decir que los responsables de cuidar la legalidad del presupuesto es de los miembros del Govern. «Pero no estamos hablando de eso, sino de los funcionarios», dijo, según recoge Efe. Montoro destacó que no peligran los pagos del FLA a Cataluña porque, por el momento, no tiene «razón» para pensar que hay desvíos hacia el referéndum «ilegal» del 1 de octubre, y por ello, no se está planteando adoptar ningún tipo de medidas adicionales.

Pese a la insistencia del Gobierno, los sectores más radicales del independentismo no dan señal de que vayan a ceder. La portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, argumentó ayer que la ley de referéndum «no puede dejar de ser aprobada por las amenazas» del Estado, y dio por hecho de será debatida y votada. La diputada de la formación anticapitalista adujo en Catalunya Radio que si las formaciones independentistas son partidarias de aprobar la ley del referéndum por un procedimiento de tramitación rápido y abreviado es porque «quien obliga a restringir el debate parlamentario es el Estado con todos sus aparatos y tentáculos» en la cámara legislativa catalana. Pero añadió que, en el supuesto de que la reforma del reglamento sea suspendida, los grupos independentistas encontrarán otras formas para conseguir que sea aprobada.