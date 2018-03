Granados no se presenta ante el juez

El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados no acudió ayer a declarar e ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid porque no se le consiguió notificar la citación por la querella por injurias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La Policía Judicial intentó notificar al exdirigente popular tanto el contenido de la querella como el día señalado para su declaración. Sin embargo, los esfuerzos no tuvieron éxito.