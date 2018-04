Granados manda un recado a Cifuentes: «Si buscas venganza, cava dos fosas» Granados llega ayer junto a su abogado a la Audiencia Nacional. :: Chema Moya / efe El exsecretario general del PP de Madrid asegura en la Audiencia Nacional que asuntos como el vídeo del hurto «son muy habituales» en política MATEO BALÍN MADRID. Sábado, 28 abril 2018, 00:59

Ni el oscuro panorama procesal que tiene por delante ni la primera condena por el 'caso Púnica' en diciembre pasado ni la cautela que debería imperar en cualquier investigado que trata ahora de colaborar con la justicia. Poco o nada le debe importar este cuadro a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y presunto cabecilla político de la «gigantesca» red de tráfico de influencias que investiga la Audiencia Nacional. «Si buscas venganza, cava dos fosas», se permitió aconsejar a la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, que ha apuntado a «fuego amigo» como la causa de su ocaso político.

Tras abandonar su condición de preso preventivo en junio pasado después de abonar 400.000 euros de fianza, Granados dejó atrás la vida carcelaria de Estremera y avisó de que se centraría en su defensa. «Iré demostrando la falsedad e inconcreción (de los informes del caso), uno por uno. También pediré responsabilidades a los funcionarios que los hayan firmado, sean de la UCO, de la Fiscalía o de quien sean», manifestó aquella tarde de primavera.

Su gusto por ser el perejil de todas las salsas, más si cabe cuando el caldo mediatiza la política madrileña, sin embargo, le han convertido en el elemento esencial de todos los platos, lleven los nombres de Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González o Cristina Cifuentes, los cuatro presidentes que ha tenido la Comunidad de Madrid en los últimos 23 años.

Su vasto conocimiento de la administración local y regional durante 15 años, la supuesta implicación en el caso del espionaje a excargos públicos madrileños o su imputación en la trama 'Púnica' y la supuesta financiación irregular del PP autonómico sitúan a Granados en un posición privilegiada para moverse en los oscuros pasadizos de la política como arte del poder.

En este fangoso escenario, no fue gratuita la mención que hizo ayer en la Audiencia Nacional sobre a la crisis generada por la dimisión de Cifuentes tras difundirse el vídeo de su hurto en un supermercado. Un material sensible de cuya existencia, al menos en la categoría de rumor, estaba al tanto Granados.

«Esto responde más a cuestiones personales. Hay una frase que me gusta mucho: 'Si buscas venganza, cava dos fosas', y yo creo que este tipo de cosas están respondiendo más a cuestiones personales que, desde luego, nada tienen que ver conmigo gracias a Dios, ni tampoco con el partido», aseguró el investigado tras concluir el interrogatorio judicial, trayendo a colación una frase del filósofo chino Confucio a la que solo le faltó música de fondo de Nino Rota, autor del tema de cabecera de la saga de 'El Padrino'.

«No estoy nada contento con lo que ha ocurrido; yo creo que cualquier persona de bien no se puede alegrar con las imágenes que hemos visto estos días y menos aún si es una persona a la que conoces. Es un momento de profunda tristeza porque creo que ningún ser humano se merece estar expuesto en una situación tan bochornosa», señaló.

«Ha sido injusta conmigo»

Sobre el vídeo del hurto de las cremas, Granados reconoció que «rumores sobre esta cuestión ha habido en los últimos años, pero ya saben ustedes que cuando uno se dedica a la política este tipo de cuestiones son muy habituales». Y agregó que, aunque «es verdad que esta señora, Cristina, me ha insultado mucho en los últimos tiempos y ha sido muy injusta conmigo, eso no quita para que yo sienta lo que ha ocurrido».

Granados negó, además, que en el PP de Madrid hubiera diferencias durante los años en que lo presidía Aguirre (2004-2016): «No ha habido familias, es mentira. Esto no es ninguna lucha de familias, no ha existido esa división, no ha habido eso que está diciendo de que se tapan unas familias a otras».

Previamente, en sede judicial, declaró al juez de 'Púnica' que Aguirre y sobre todo a su sucesor, Ignacio González, estaban en la cúspide de la toma de decisiones dentro del PP regional y admitió que hubo asuntos de la financiación que se decidían fuera del comité del partido. También situó a Cifuentes dentro de esa estructura de poder porque en 2007 ostentaba uno de los cargos más importantes, responsable de Política Territorial.

En febrero, Granados ya expuso esta idea ante el instructor, al que comentó de forma sutil que González y Cifuentes tuvieron una relación sentimental hasta que ésta dejó de formar parte del equipo que controlaba una «campaña de refuerzo a Aguirre fuera del ámbito del PP» debido a su «ruptura». Esta campaña, según Granados, es la que presuntamente se pagaba con dinero negro.