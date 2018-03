Granados aporta facturas «falsas» que tenía en casa de gastos electorales del PP El ex secretario general del PP de Madrid, a su llegada ayer a la Audiencia Nacional. :: javier lizón / efe Son unos documentos sobre unos trabajos periodísticos encargados por Justicia que fueron a la financiación irregular, según el acusado MATEO BALÍN Viernes, 16 marzo 2018, 00:53

madrid. Francisco Granados, el multiacusado de los 900.000 euros escondidos en el altillo de sus suegros o el de los 1,5 millones ocultos en una cuenta en Suiza, sigue 'confesando' con cuentagotas. Ayer lo hizo por tercera vez en el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Púnica', la «gigantesca» red de tráfico de influencias que afecta a administraciones de varias comunidades autónomas.

El ex secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011 declaró con sumo cuidado de no agravar su situación personal tras las querellas anunciadas por algunas de sus víctimas, como la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, a quien no volvió a mencionar ayer para evitar males mayores, según señalaron fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Los más relevante fue que Granados entregó al juez instructor, Manuel García Castellón, unos documentos que dijo haber encontrado en su casa de Valdemoro (Madrid) -que fue registrada en el marco de la causa- y que, en su opinión, podrían haber servido para financiar gastos electorales del PP regional. Se tratarían de facturas «falsas», afirmó, de la Consejería de Justicia cuando la presidía el exdiputado popular Alfredo Prada (2003-2008), su antecesor en el cargo.

Granados declaró que en un principio no les dio importancia pero que le extrañó los conceptos que recogían estos documentos. Ello después de que el pasado lunes negase en el Congreso haber visto cuentas opacas en en el PP de Madrid y «sobres» de dinero negro circulando en el partido. O que en su primera declaración del 12 de febrero asegurara al juez que había una campaña electoral «paralela» para financiar gastos de la candidatura de Esperanza Aguirre, que era «ajena al Partido Popular, desde luego al nacional, porque el nacional aquí no pintaba nada, y ajena al PP de Madrid desde el punto de vista contable».

El condenado a dos años de prisión por un delito de revelación de secretos en la primera pieza juzgada de 'Púnica' abundó que esa facturación hallada su casa era utilizada por la Consejería de Justicia y una empresa del expresidente de Telemadrid (2003-2007) y exdiputado del PP Álvaro Renedo, Inver-Eleto SL, una sociedad inmobiliaria.

150.000 euros en estudios

Para el entramado descrito se empleó una asociación subvencionada por la consejería, dedicada a la gestión de integración de social y denominada Ginso, encargada de impulsar centros de reinserción de menores y que se dedica a la gestión de la delincuencia juvenil. Esta compañía firmó convenios para la elaboración de estudios y en la facturación se incluyeron conceptos que resultaron ser falsos y que abonó Justicia, aseguró Granados. Mencionó, además, al fallecido periodista Germán Yanke, expulsado de Telemadrid y que también participaba en la empresa de Renedo y en otra, Fain Viejo S.L., con las que habrían facturado 150.000 euros en 2007 por cuatro estudios.

En concreto, la contratación de los servicios se describían como destinados a la realización de informes sobre las tasas de delincuencia de la Unión Europea en comparación a la situación en la Comunidad de Madrid o la reinserción de menores. Granados puso en duda los conocimientos de los periodistas sobre esta cuestión y trató de 'salvar' a Prada, del que ha dijo que probablemente fuera un simple «mandado».