El Gobierno vasco no acudirá al acto del fin de ETA al recelar de su «enfoque político y ético» Iñigo Urkullu atiende a los medios la semana pasada. :: Miguel Toña / efe Urkullu evita avalar el encuentro internacional en la localidad francesa de Cambo porque no fue «consensuado» MIGUEL VILLAMERIEL Miércoles, 25 abril 2018, 00:31

san sebastián. El Gobierno vasco no avalará con su presencia el encuentro internacional que acompañará al anuncio del final de ETA, el 4 de mayo en la localidad vascofrancesa de Cambo. El Ejecutivo de Vitoria recela del «enfoque político y ético» que los mediadores con la organización terrorista puedan imprimir al acto. El lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió el lunes la invitación oficial de uno de los organizadores del evento, el Foro Social Permanente, pero tras analizar los pros y contras de enviar una representación institucional a Cambo, se decantó por no hacerlo.

Así se lo transmitió ayer al Consejo de Gobierno del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE, que respaldó la decisión del lehendakari de forma unánime. Urkullu no ha querido arriesgarse a participar en un acto sobre el que no tiene ninguna influencia y cuyo diseño «no ha sido consensuado».

El 'Encuentro internacional para avanzar en la resolución del conflicto en el País Vasco' ha sido organizado por el Foro Social, el Grupo de Contacto Internacional y la asociación Bake Bidea, que el lunes ofrecieron una rueda de prensa en Baiona para anunciar la celebración del acto el 4 de mayo para facilitar que ETA comunique su disolución. Los organizadores invitaron a todas las instituciones a participar para dar cobertura al objetivo que dicen perseguir, que es «lograr una paz justa y duradera», pero por el momento solo han logrado la implicación de la Mancomunidad de Iparralde.

El Gobierno vasco, la principal institución a la que los convocantes dirigieron su llamamiento, al ser conscientes de que los Gobiernos español y francés no participarán en ningún caso en el acto, dio ayer un portazo a la invitación trasladada por el Foro Social. El portavoz del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE, Josu Erkoreka, anunció que el lehendakari ha decidido que ningún representante del gabinete vasco asista al encuentro internacional, una medida que fue respaldada sin fisuras en el Consejo de Gobierno de ayer. Según explicó Erkoreka, «no se han creado las condiciones previas necesarias» para que el Ejecutivo vasco envíe una representación a Cambo, aunque al mismo tiempo mostró su «respeto» por este acto y añadió que «lo importante, más que la escenografía, es que el anuncio de la desaparición de ETA sea claro y definitivo, y que contemple una misma consideración ética para todas las víctimas».

Tres condiciones

Entre las «condiciones previas» que el Gobierno Vasco no ha percibido en esta cita internacional, Erkoreka destacó tres: «Primero, se trata de un acto cuyo contenido y diseño está cerrado y no ha sido consensuado. Segundo, pretende avalar una declaración de ETA cuyo contenido aún no se conoce. Y tercero, el Gobierno vasco no acaba de compartir el enfoque político y ético que se le quiere dar al mismo».

El portavoz añadió que el Ejecutivo de Urkullu «considera que su lugar no está en ese acto, sino en otra parte», aunque tampoco quiso «quitar importancia» a una iniciativa que «puede contribuir a que ETA desaparezca». Asimismo, aseguró que la intención del Gobierno vasco es mantener abiertos los «contactos» con los organizadores a pesar de haber declinado la invitación.

Tal y como avanzó el lehendakari tras el comunicado de ETA la semana pasada, Erkoreka aseguró que «el Gobierno vasco realizará su propia valoración sopesada una vez que se conozca el anuncio definitivo de ETA respecto a su final».

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, entretanto, avanzó ayer que hoy hablará con su Gobierno para decidir si envía una representación a Cambo , aunque recordó que «en una escenificación similar» que se produjo en torno al desarme, el año pasado en Baiona, su Gobierno «no estuvo». En cualquier caso, recalcó que lo importante es que «la disolución de ETA sea definitiva».