El Gobierno responde con detalle a las preguntas belgas sobre las cárceles españolas El Ejecutivo manda un dosier de 15 páginas sobre las «celdas amplias y luminosas» para lograr la extradición de Puigdemont M.SÁIZ-PARDO/A. LORENTE Viernes, 17 noviembre 2017, 00:17

Madrid/bruselas. La Fiscalía belga ha pedido explicaciones sobre cómo estaría Carles Puigdemont y el resto del Govern huido en las cárceles españolas y el Gobierno se ha volcado en dar detalles para conseguir la entrega. El Ejecutivo remitió a ultima hora de ayer un exhaustivo dossier de 15 páginas -incluidas 18 fotografías del centro de Estremera a donde ya anuncia que irán a parar los prófugos varones- para garantizar que el expresidente será tratado correctamente y en el que Instituciones Penitenciarias responde a las catorce preguntas hechas por las autoridades judiciales belgas.

«¿Las circunstancias de detención en esta cárcel son de conformidad con la Convención Europea de Derechos Humanos o con la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», pregunta Bélgica. «Las circunstancias de su detención respetarían escrupulosamente los convenios europeos e internacionales suscritos por España», responde el Gobierno, que va más allá y lanza un reproche al huido. «Hay que significar, que la legislación vigente en España, es la misma que se aplica en Cataluña, comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias ejecutivas en materia penitenciaria y que han sido gestionadas por el Gobierno del señor Puigdemont, hasta su destitución».

Para el Ejecutivo, «no parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España, por personas que han gestionado las cárceles en Cataluña, con los mismos estándares legales y elementos materiales»,

Instituciones Penitenciarias, en respuesta a las demandas de información de Bélgica, llega hasta el más mínimo detalle. «Madrid VII responde, en su diseño construcción y equipamiento al penitenciarismo más avanzado. El Centro inaugurado en el año 2008, obedece al diseño denominado 'Centro tipo' que admite una comparación ventajosa con los más avanzados de nuestro entorno. Está dotado de celdas amplias y luminosas (11 metros cuadrados), amplios talleres para la ocupación laboral de los internos, aulas para educación y de sectores equipados para la atención sanitaria de los internos, con atención médica las 24 horas en el Centro».

Día clave

Las explicaciones del Gobierno español llegaran hoy a Bruselas, al tiempo que la ruleta judicial que decidirá su extradición comenzará a girar sin saber ni cuándo ni cómo parará.

La incertidumbre es total en un proceso excepcional e imprevisible dados los antecedentes y las particularidades de la justicia belga. Así lo admiten fuentes diplomáticas españolas consultadas por este periódico, que pese a confiar en que al final impere el «principio de confianza mutua entre Estados socios» sobre el que se sustenta la figura de la euroorden, tienen muy presente lo ocurrido hace unos años con la negativa a entregar a miembros de ETA acusados de varios delitos de sangre. Así que mejor no apostar todo al rojo o al negro, porque la posibilidad de que el expresident y sus cuatro exconsellers sean juzgados en España es tan factible como que no lo sean. Y la ruleta, ojo, puede que no deje de girar hasta finales de año o principios de 2018, a no ser que Puigdemont decida trasladar este sainete a Cataluña.

¿Qué sucederá hoy? La vista contra Puigdemont y los también huidos Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret comenzará a las 14 horas en la Cámara del Consejo de Bruselas (juzgado de instrucción) y será a puerta cerrada.Según las fuentes jurídicas consultadas, se barajan tres posibles escenarios: que haya hoy mismo una decisión (es la menos probable); que el juez se dé por informado al escuchar a todas las partes y fije fecha para conocer la sentencia; por último y más factible, que el magistrado decida pedir más información a España sobre el procedimiento judicial.