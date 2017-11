Gobierno y PSOE se enfrentan por la Hacienda federal de Cataluña El líder del PSC, Miquel Iceta, atiende a los periodistas ayer en Barcelona. :: PAU BARRENA / afp La dirección socialista avala la propuesta de Iceta mientras Rajoy pide frenar «la subasta de ideas» RAMÓN GORRIARÁN MADRID. Jueves, 30 noviembre 2017, 23:53

La propuesta del líder del PSC para que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos en Cataluña ha motivado el primer encontronazo serio entre el Gobierno y el PSOE tras su etapa de colaboración ante la crisis independentista. La dirección federal de los socialistas avaló el planteamiento de Miquel Iceta, y acalló de paso alguna crítica interna, pero para Mariano Rajoy y el PP es «una ocurrencia» dentro de «la subasta de ideas» de un periodo electoral.

La iniciativa del candidato del PSC de construir «una Hacienda federal» en Cataluña que asuma toda la responsabilidad fiscal en el territorio, «en consorcio con la Administración central del Estado, tal como dice el Estatuto», removió las aguas de la campaña electoral con un asunto distinto al debate soberanista. Tanto el PSOE como el PSC precisaron que no se trata de una agencia tributaria de Cataluña gestionada por la Generalitat, como pretendía el Gobierno de Carles Puigdemont. Tampoco, arguyeron, es un remedo del modelo foral del País Vasco y Navarra, porque no actuaría con autonomía plena y trabajaría en coordinación y con representantes en sus órganos directivos de la Administración central.

Iceta aclaró que la Hacienda federal es uno de los puntos que proponen los socialistas para el nuevo modelo de financiación autonómica que debe aprobarse el próximo año, y que iría acompañado de otras propuestas, como el aumento de los porcentajes cedidos del IRPF, IVA e impuestos especiales. El modelo aprobado en 2009 incluyó la cesión a las comunidades del régimen común del 50% del IRPF y del IVA y del 58% de los impuestos especiales. Todo ello acompañado de un aumento de la capacidad normativa sobre los impuestos cedidos.

«Si la financiación quieres aumentar, socialistas tienes que votar», ironizó Iceta ante las críticas

«Si la financiación quieres aumentar, socialistas tienes que votar», comentó un jocoso Iceta ante las críticas del Gobierno, PP, Ciudadanos, independentistas catalanes y hasta alguna de su propio partido. El líder del PSC pidió que nadie «se rasgue las vestiduras» ante su propuesta porque es legal, figura en el Estatut y tiene coherencia política, pues está recogida en la Declaración de Granada de 2013 y en la Declaración de Barcelona de julio pasado y fue suscrita por todos los barones socialistas.

Es «absolutamente razonable», afirmó el secretario de Política Económica de la dirección federal del PSOE, Manuel Escudero, quien resaltó la idea del consorcio entre la Generalitat y la Hacienda central dado que «se inscribe dentro del sistema del régimen común». Con todo, desde las filas socialistas hubo alguna crítica, sobre todo por el supuesto carácter exclusivo para Cataluña de la propuesta. Pero la mayoría de los barones del PSOE se mostró conforme siempre que sea un acuerdo entre «todos» los territorios.

Peticiones particulares

No lo vio así el presidente del Gobierno, quien desde Abidjan, capital de Costa de Marfil, donde participó ayer en una cumbre UE-Unión Africana, se mostró contrario a la propuesta y la achacó a la «subasta de ideas» que rodea al proceso electoral de Cataluña. Señaló que la financiación autonómica no está para solucionar «los problemas puntuales de cada uno», que es, a su entender, lo que persigue Iceta con la Hacienda para Cataluña. Si fuera así, prosiguió, el modelo sería una suma de «peticiones» particulares «contradictorias y de imposible solución». Sin condenar al olvido la idea del PSC, Rajoy abogó por acordar un nuevo sistema «entre todos», pero sobre todo con los socialistas, no en vano gobiernan en siete de las quince autonomías de régimen común.

Mucho más duro fue su partido. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, aconsejó a los socialistas que recuperen «la cordura» porque se les ve «extraviados» y censuró que el PSC necesite sacarse «conejos de la chistera». El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, habló de «ocurrencia» que dejaría una imagen «de triunfo del independentismo». Y desde Ciudadanos la descartaron por «ineficaz» y por ser «más propia» de los nacionalistas.