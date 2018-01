El Gobierno prevé convocar el Debate del estado de la Nación antes de primavera El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros de ayer. :: EFE El PSOE no considera prioritario este pleno de política general que sí reclama Podemos N. VEGA Sábado, 20 enero 2018, 00:32

madrid. No es la prioridad del Gobierno convocar «cuanto antes», como solicita Podemos, el Debate del estado de la Nación. Pero tampoco se resistirá a acudir a un pleno de política general del que Mariano Rajoy, recuerdan en la Moncloa, suele salir bien parado. En el Ejecutivo argumentan que si no se ha puesto fecha a la cita es para que no «altere» el calendario de tramitación de los Presupuestos, que ocupan y preocupan al presidente. Pero Íñigo Méndez de Vigo desveló ayer que la previsión es organizar la sesión «antes de primavera».

«Lo que el Gobierno quiere es ordenar los debates y el presidente hablará con los grupos parlamentarios», confirmó el portavoz del Ejecutivo tras el encuentro del Consejo de Ministros. Aunque no es condición 'sine qua non', en la Moncloa les gustaría llegar al pleno general con los Presupuestos ya encauzados, el elemento que confiere estabilidad al mandato de Rajoy. Del mismo modo, sería deseable, añaden fuentes gubernamentales, que ya estuviera despejada la crisis en Cataluña.

En todo caso, el Ejecutivo tiene intención de que el debate se celebre. Rajoy no está obligado a solicitar su convocatoria al Congreso. Se trata de una práctica parlamentaria desde 1983, aunque en los años de investidura no se ha celebrado. En 2017 no se consideró urgente. Primero, por la proximidad de la reelección del presidente y, segundo, por la moción de censura promovida por Podemos.

En Moncloa creen que ahora Pablo Iglesias necesita recuperar su lugar en la izquierda y marcar territorio en la Cámara baja, donde no está Pedro Sánchez. De hecho, el PSOE descartó ayer que este tipo de plenos sean prioritarios.