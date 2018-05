El Gobierno ve inviable el plan del expresidente El Ejecutivo publicará y recurrirá de inmediato la reforma de la Ley de Presidencia catalana para impedir una investidura telemática NURIA VEGA Lunes, 7 mayo 2018, 00:10

madrid. El Gobierno no concede credibilidad alguna al plan de Junts per Catalunya para intentar designar presidente a Carles Puigdemont. Los servicios jurídicos del Estado ya tienen preparado el recurso de la nueva Ley de Presidencia de la Generalitat, la que permite celebrar una investidura sin la presencia física del candidato. Y en el Ejecutivo no ven viable que los independentistas convoquen una votación en el mismo momento en el que la norma entre en vigor y antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie.

Fue la portavoz de Junts per Catalunya quien planteó ayer esa opción. Elsa Artadi instó a los suyos a aprovechar «la ventana» que se abre antes de que los magistrados suspendan la reforma de manera cautelar. Por ahora, la modificación legal que hace posible la investidura a distancia no está vigente. El Parlamento catalán aprobó el texto el pasado viernes, pero aún no se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución, esa prerrogativa le corresponde al Gobierno central.

Del Ejecutivo depende, por lo tanto, el control de los tiempos. Esto significa que podrá publicar la norma y recurrirla casi de inmediato. El Gobierno tiene previsto acudir al Tribunal Constitucional una vez el Consejo de Estado dictamine este lunes sobre la Ley de Presidencia de la Generalitat. El viernes el Consejo de Ministros solicitó a este órgano consultivo que emitiera su informe, que aunque no es vinculante, sí es preceptivo.

A partir de hoy, por lo tanto, el Ejecutivo podrá dar los pasos para intentar dejar suspendida la norma. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, avanzó ayer que se van «a utilizar todos los instrumentos legales» y lamentó que Puigdemont esté «alargando la agonía y la confrontación» para que no «le olviden». En el Gobierno temen que el pulso del entorno del expresidente aboque a unas nuevas elecciones.