El Gobierno declara no lectivo el 21 de diciembre Jueves, 9 noviembre 2017, 00:15

El 21 de diciembre será jornada no lectiva y no habrá clases en los colegios de Cataluña para facilitar la votación en las elecciones de ese día. El Ministerio de Educación, que al amparo del artículo 155 de la Constitución es el responsable del área educativa en Cataluña, ha decidido que no haya clase «de conformidad con la normativa vigente en materia electoral». Según el Real Decreto 605/1999 «en el supuesto de que el día fijado en los correspondientes decretos de convocatoria para la celebración de las elecciones no sea festivo, se considerará inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente».