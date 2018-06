Màxim Huerta no dimite tras conocerse que defraudó a Hacienda 218.322 euros en 2006 01:58 Màxim Huerta. / Reuters Dos sentencias de mayo de 2017 le condenan «por dejar de ingresar en el plazo establecido la deuda tributaria» | El ministro dice que es algo pasado y que está al corriente con Hacienda desde hace cuatro años COLPISA / AGENCIAS Madrid Miércoles, 13 junio 2018, 14:27

El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha asegurado hoy que sus obligaciones tributarias «están al corriente» y que no tiene «ninguna duda moral ni conflicto», al conocerse que fue sancionado a abonar 218.000 euros a Hacienda: «Pagué lo correspondiente y asunto cerrado». En una entrevista en Onda Cero, Huerta ha subrayado que no se plantea presentar su dimisión ya que el fraude tributario que se le achaca es anterior a su condición de ministro, en su etapa como presentador de televisión. «Este asunto no es como ministro de Cultura, es un asunto de Màxim Huerta de unos años y de pronto cambió un criterio y asumí la responsabilidad como ciudadano, como le pasó a cientos de periodistas, de creadores y de artistas en su momento», ha destacado.

Huerta fue sancionado a abonar 218.000 euros a Hacienda por los impuestos que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008 cuando trabajaba como presentador de televisión y declaraba a través de una sociedad, lo que permitía tributar menos que si lo hubiera hecho como renta personal con el IRPF. El diario El Confidencial publica hoy la decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que desestima los recursos de Huerta tras notificarle la Agencia Tributaria lo que debía pagar. Según el TSJM, el entonces presentador en 'El programa de Ana Rosa' ingresó en esos tres años casi 800.000 euros a través de la sociedad limitada Almaximo Profesionales de la Imagen, de la que era único accionista y administrador desde 2006 y que fue liquidada a finales de 2016.

Màxim Huerta ha aclarado que no informó de estas condenas al presidente cuando le ofreció ser ministro porque lo consideraba un asunto privado ya cerrado, que afectó además a miles de periodistas, creadores y artistas que dejaron de cotizar como si constituyeran en sí mismos una sociedad -una opción más ventajosa para pagar menos impuestos- tras un cambio de criterio de Hacienda. El ministro también ha asegurado que no actuó de mala fe, sino siguiendo una recomendación que le hicieron cuando empezó a trabajar en televisión. Tras escuchar las explicaciones de Huerta, que ha hablado con el jefe del Ejecutivo, Moncloa considera sus aclaraciones «totalmente solventes», señala un portavoz del Gobierno.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, que ha afirmado que es un tema que «está ya solucionado». «Hace tiempo hablábamos de ministros que tenían dinero en paraísos fiscales. Ahora estamos hablando de una persona que dedujo cosas de su participación en televisión que no se podían deducir y luego lo solucionó», ha señalado. En todo caso, se ha mostrado convencida de que el ministro dará las explicaciones convenientes en sede parlamentaria «si algún grupo le pregunta».

Sin embargo, la decisión también ha generado preocupación en algunos diputados del grupo socialista en el Congreso. Algunos de ellos, consultados por Efe, consideran que es «muy difícil aguantar» la presión que ejercerán el resto de grupos, sobre todo el PP, y que Sánchez tiene una buena ocasión para enviar el mensaje de que «no le va a temblar el pulso» y de que «quien la haga, la pague». También ha molestado la noticia de Huerta a los diputados del PSC: «No debemos perder ni empuje ni relato por él», ha dicho a Efe uno de ellos, tras reconocer que sus compañeros no están nada contentos con el asunto. Algunos socialistas lamentan que después del análisis muy positivo del Gobierno que hicieron todos ayer en la reunión del grupo y el buen ambiente que hubo en la cena que tuvieron, el ejecutivo que tanto ha ilusionado a la sociedad empiece ya a «cojear» por un elemento que lo «mancha».

Iglesias pide su dimisión

Sin embargo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido la dimisión o destitución de Huerta si se ha acreditado que tuvo «voluntad de defraudar a Hacienda», y ha avisado a Pedro Sánchez de que sería «razonable» pedir su reprobación si no le cesa. «Creo que sería enormemente triste que el Gobierno de Pedro Sánchez tuviera que convivir con ministros reprobados como los que tenía el PP», ha advertido Iglesias, que ha dicho tener la seguridad de que Sánchez es «consciente de que su Gobierno es el resultado de una moción de censura contra la corrupción» y que «no se puede permitir» tener ministros reprobados, por lo que espera que Huerta «rectifique» y anuncie su dimisión.

El secretario de Podemos ha querido «dejar muy claro» que su formación no va a «alentar comportamientos que recuerden a los del PP». «Si el señor Màxim Huerta trató de defraudar a Hacienda tiene que dimitir inmediatamente y si no Pedro Sánchez le tiene que destituir», ha insistido después de subrayar que el Gobierno tendrá el apoyo de Podemos en las acciones «justas», pero tiene que demostrar que se puede «gestionar de manera distinta a la del PP».

00:23 Vídeo. Iglesias pide la dimisión inmediata de Huerta. / Atlas

El PP se suma a la peticición de dimisión

El PP va a registrar una pregunta oral en el Senado para la sesión de control del próximo martes con la que pretende demandar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la destitución del ministro de Cultura, Màxim Huerta, tras conocerse que fue sancionado por no impuestos impagados entre 2006 y 2008.

El grupo popular en la Cámara Alta ha anunciado este miércoles que exigirá la salida del Gobierno del titular de Cultura si este jueves a mediodía, cuando termina el plazo para que los grupos presenten sus preguntas a la sesión de control, Huerta no ha sido cesado por el jefe del Ejecutivo.