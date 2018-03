El Gobierno balear aprueba el decreto que exige el catalán en la Sanidad pública El Ejecutivo central analiza el contenido del dictamen autonómico y no descarta recurrirlo R. C. Sábado, 24 marzo 2018, 00:33

MADRID. El Gobierno balear, que preside la socialista Francina Armengol, aprobó ayer el decreto que regulará el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos, enfermeros y auxiliares que deseen trabajar en la sanidad pública isleña. «Es fruto del consenso entre todas las partes implicadas en este proceso», anunció la consejera de Salud, Patricia Gómez.

El Consejo Consultivo de las Islas Baleares entregó días atrás al Ejecutivo de Armengol el preceptivo dictamen previo -no vinculante- sobre el decreto. El citado dictamen fue «favorable», si bien tres de los diez consejeros que integran este órgano emitieron votos particulares, al entender que el decreto podría ser total o parcialmente contrario a la ley.

La resolución adoptada ayer permitirá a los profesionales sanitarios presentarse a procesos de selección en Baleares aunque no tengan el nivel exigido de catalán, pero si no lo acreditan en dos años no podrán optar a procesos de movilidad ni acceder a la carrera profesional. En estos casos, los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería y celadores el nivel A2 (básico).

El Ejecutivo de Mariano Rajoy está analizando el contenido del decreto y avanza que si está en los mismos términos anunciados inicialmente lo recurrirá, según fuentes gubernamentales.

La portavoz del Gobierno balear, Pilar Costa, defendió ayer, sobre los posibles recursos judiciales contra este decreto, que el texto ha sido aprobado con «todas las garantías» jurídicas para «desarrollar» la Ley de Función Pública y, además, recoge las observaciones «técnicas» del Consejo cultivo. Santos señaló igualmente que no cabe la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque no es una ley, sino un decreto con fuerza reglamentaria.

Oposiciones

Gómez recalcó que la aprobación del decreto hará posible publicar la convocatoria de oposiciones en Salud en Baleares con unas 5.000 plazas. Según explica Europa Press, actualmente trabajan en el sistema sanitario público isleño unas 16.000 personas. Según la consejera, ahora que se ha aprobado la resolución se podría convocar la Mesa Sectorial para la próxima semana para poder aprobar las convocatorias de oposiciones y publicarlas al día siguiente.

La norma ha generado la oposición de parte del sector sanitario, del PP y Ciudadanos y de entidades como 'Mos Movem, En Marcha, Let's go', que hace unas semanas protagonizó en Palma de Mallorca una manifestación a la que asistieron unas 2.500 personas y que tenía como lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas».

En las últimas semanas han confirmado su marcha de los principales hospitales de Mallorca, Menorca e Ibiza diversos médicos especialistas que llevaban años trabajando en Baleares. La última de la lista fue la única neuropediatra de la isla pitiusa, que se despidió porque considera que solo debe ser valorada por su currículo como médico, no por el conocimiento de un idioma.