El Gobierno afea a Torra su «frentismo» y avisa de que actuará si vulnera la ley Rajoy se dirige, ayer, a los asistentes al acto del PP en Jerez de la Frontera. :: A. Carrasco Ragel / efe Rajoy advierte de que «lo que hemos visto y escuchado no nos gusta» pero mantiene la cautela hasta ver sus actos R. GORRIARÁN MADRID. Domingo, 13 mayo 2018, 00:56

No por esperado defraudó menos. El mensaje que lanzó el candidato a la presidencia de la Generalitat agotó las existencias de calificativos negativos de la Moncloa. «Frentista, sectario, divisorio, autocrático, excluyente», fueron algunos de los epítetos incluidos en el comunicado que difundió la Presidencia del Gobierno apenas una hora después de que Quim Torra acabara su intervención en el Parlamento de Cataluña.

Rajoy no pudo escuchar el discurso porque presidía ayer un acto del PP en Jerez de la Frontera, pero mantuvo la prudencia de la víspera y volvió a decir que juzgará por sus hechos al futuro presidente de la Generalitat, si no hay sorpresas que impidan su investidura. Pero pese a la cautela no se resistió y deslizó: «Lo que hemos visto y escuchado no nos gusta». Y eso que no había oído la contundente intervención independentista del candidato. El presidente del Gobierno señaló que el mensaje que había transmitido Torra hasta ese momento «no es representativo de lo que es Cataluña».

En la Moncloa, sin embargo, sí pudieron escuchar al candidato a la investidura designado por Carles Puigdemont en el Parlamento catalán y su intervención escandalizó. Fue «un discurso frentista, un discurso de pasado y un discurso alejado de lo que la inmensa mayoría de catalanes quieren para el momento presente», señaló el Gobierno en un comunicado de dos páginas.

La Moncloa tacha el discurso del candidato de «sectario, divisorio, excluyente y autocrático»

El candidato, añadió el Ejecutivo, prefirió utilizar un lenguaje «sectario y divisorio» con el que renunció a gobernar «para el conjunto de los catalanes» y alentó «las tensiones que tanto daño han hecho a Cataluña». Torra ha dejado claro, a juicio de la Moncloa, que «no tiene ningún interés en construir un diálogo», por más que lo proclame, entre las fuerzas políticas de Cataluña y con la sociedad. Solo está dispuesto a hablar con quien «se someta exactamente a sus planteamientos».

El Gobierno hasta censuró la forma en que Puigdemont escogió a su candidato. «Una suerte de cesarismo impropio del siglo XXI» que subordina «el interés general» al «interés personal de un individuo», él mismo. Esa forma de proceder constituye «una falta de respeto a las instituciones de Cataluña», incluso a la Generalitat que pretende presidir.

La Moncloa informó a Torra de que estará «muy vigilante» con sus actos y con lo que haga su Gobierno. «Cualquier ilegalidad será reparada y cualquier vulneración de nuestro marco constitucional será respondida». Es decir, que volverá a aplicar el artículo 155 de la Constitución si considera que la situación lo amerita.

Una advertencia en línea con las palabras de Rajoy en el acto del PP en Jerez, donde apuntó que todo el mundo «puede pensar lo que estime oportuno», pero también todo el mundo «tiene la obligación de cumplir la ley». Pero además, precisó el jefe del Ejecutivo y líder del PP, un presidente de una autonomía y de cualquier administración tiene la obligación de velar por «todos, le hayan votado o no».

Los avisos del Gobierno al candidato a presidente de la Generalitat fueron, como casi siempre, insuficientes a ojos de Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, exigió a Rajoy que desista de su intención de levantar la aplicación del artículo 155 cuando se forme Gobierno en Cataluña. Qué mejor razón para mantener la intervención que el «discurso incendiario» de Torra, toda una evidencia, a su entender, de que no va a respetar ni la Constitución ni el Estatuto de Cataluña. El presidente de la formación liberal emplazó a Rajoy que mantenga la intervención de la Generalitat «hasta poner fin al proceso separatista».