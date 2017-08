Menos gente y más control en el estreno de Liga del Camp Nou La asistencia a los principales destinos turísticos de la ciudad condal se resiente tres días después de los atentados CRISTIAN REINO BARCELONA. Lunes, 21 agosto 2017, 00:20

Tres días después de la tragedia, Barcelona trataba ayer de recuperar la normalidad. Aún de duelo, sin que todas las víctimas hayan sido identificadas y con al menos un terrorista suelto, la ciudad quería volver a latir con la misma fuerza que hasta el jueves a las 17.00 horas, cuando la célula yihadista sembró el pánico, primero en Las Ramblas y horas después en el paseo marítimo de Cambrils. Uno de lo termómetros más fiables es el turismo, actividad que no para, aunque no con la misma intensidad, y el Camp Nou pudo ayer dar fe de ello. Miles de personas quisieron estrenar la Liga en el templo azulgrana, que registró unas de sus peores entradas de las últimas temporadas. Unas 56.000 personas se acercaron ayer al estadio de Les Corts, casi 10.000 menos que en el inicio liguero de hace un año, también ante el Betis.

Los aficionados locales suelen pinchar en agosto, pues les coge en las zonas costeras de Cataluña, pero en esta ocasión se sumaron las consecuencias de los atentados, por lo que el feudo blaugrana fue más 'guirilandia' que nunca, a pesar de que el despliegue de seguridad fue también mucho más severo.

VIGILANCIA. Arriba, los jugadores del Barça se abrazan antes del partido. Abajo, un mosso patrulla el Camp Nou. :AFP

«Es normal que haya más controles y además me parece estupendo», afirmaban tres hinchas del Betis desplazados desde Sevilla. «Hoy hay menos gente y más controles», resumía una de las integrantes del equipo de seguridad de acceso al campo. «La gente se lo ha tomado bien», añadió. Entre otras medidas, los Mossos d'Esquadra, responsables de la seguridad, recomendaron a los aficionados acudir con tiempo suficiente para pasar los controles de acceso. Quedaban prohibidas las maletas y mochilas de gran tamaño, pero no así los cascos o las mochilas pequeñas. Casi nadie se libró de los cacheos: turistas, madres con niños y hasta ancianos.

En el exterior, más presencia policial que nunca. No solo agentes patrullando por las calles que bordean el Camp Nou, sino también furgonetas de los Mossos cruzando la vía y agentes con escopetas. No hubo un entradón ni mucho menos, pero los que acudieron al campo también se sumaron a los actos de solidaridad con las catorce víctimas mortales de los dos atentados. No solo por el minuto de silencio, sino también porque el primer grito que se escuchó en el campo fue el ya célebre 'no tenim por' que se ha convertido en el lema contra la barbarie y el terror.

Sagrada Familia

El otro punto caliente de presencia masiva de turistas es el entorno de la Sagrada Familia. Por la mañana, a las diez, la zona estuvo cercada por una amplio dispositivo policial debido a la asistencia de los Reyes, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat.

En cuanto acabó la ceremonia, la gran manzana del Eixample que ocupa el templo de Gaudí recobró la normalidad: miles y miles de extranjeros haciendo colas para ver la basílica. Finales de agosto ya no es la época de máximo impacto turístico, pero casi. Aun así, la percepción sobre si hay más o menos gente es bastante subjetiva. Marisa, una de las mujeres que atiende en una pequeña heladería, cree que el atentado no se ha dejado notar en cuanto a presencia de turistas en la Sagrada Familia. «Llevo 20 años aquí y hay mucha gente, no ha bajado», señaló.

Los empleados que dirigen las colas del templo, en cambio, consideran que esta semana se ha notado un «bajón considerable» de asistencia respecto a la semana pasada. ¿Es miedo? Una de las agentes cívicas del ayuntamiento que trabaja en la zona ha percibido un cierto temor entre los turistas estos días. El viernes trabajó por la Barceloneta y constató que el ambiente estaba muy «apagado». «La gente no se atreve a hablar del atentado, es como si no hubiera pasado, como si la gente quisiera correr un tupido velo», apunta la vendedora de refrescos y helados. Y añade: «Estábamos en el punto de mira, pero nunca creer que te puede pasar la tragedia».