El general Rodríguez se consolida como opción para sustituir a Carmena El exjefe del Estado Mayor gana las primarias de Podemos para dirigir la organización en la ciudad de Madrid A. AZPIROZ Sábado, 16 diciembre 2017, 00:54

madrid. Podemos ya tiene recambio para Manuela Carmena en caso de que la alcaldesa de Madrid decida finalmente no presentarse a la reeleción o, si lo hace, abandonar el cargo a mitad de mandato. La apuesta de Pablo Iglesias para el puesto es el exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, quien se ha impuesto en las primarias del partido para dirigir la organización en la capital. Lo hizo con un 68% de los votos frente a la candidata anticapitalista, Isabel Serra. En la votación participaron 8.199 personas.

Pese a la holgada victoria, la diferencia no se presenta tan abultada como cabría esperar para un candidato que contó con el respaldo tanto de Iglesias como de Íñigo Errejón. Y es que la figura del general no termina de calar en una formación de marcado perfil antimilitarista. De hecho, se trata del primer triunfo de Rodríguez desde que fichó por Podemos para las elecciones del 20 de diciembre de 2015. En aquella ocasión, en la que concurrió como número dos por Zaragoza, se quedó sin escaño, lo mismo ocurrió en la repetición de los comicios, en los que cambió de circunscripción para presentarse como número uno por Almería y tampoco salió. El siguiente paso de Rodríguez será lograr un puesto en las listas electorales en las primarias, algo que se da por descontado con el respaldo de las dos principales familias del partido. De momento, tanto él como Iglesias esconden la ambición por la Alcaldía. En su discurso de victoria, el ex Jemad aseguró que trabajará para que Carmena repita como cabeza de lista, una posibilidad a la que la magistrada se ha abierto en los últimos meses. El general se declaró convencido de que se convencerá a Carmena para que opte a la reeleción, ya que «es una servidora pública consciente de que falta al menos otro mandato para revertir en Madrid las políticas del PP».

Lo consiga o no, Rodríguez tendrá que lidiar con el sector más izquierdista de Ahora Madrid, la coalición de gobierno municipal. Estos concejales se han enfrentado abiertamente a la alcaldesa en varias ocasiones y no dan muestras de que vayan a aceptar que un militar se convierta en el nuevo hombre fuerte de la alianza de izquierda que desbancó al PP en 2015.