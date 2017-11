Los funcionarios de prisiones dicen que no tolerarán ser personal de CIE Medio centenar de personas, concentradas frente a la cárcel. / Efe Argumenta que «es inaceptable desde el punto de vista de Instituciones Penitenciarias» porque «la ley no lo permite» y porque además «no estamos preparados para ello» EFE Córdoba Martes, 28 noviembre 2017, 16:18

El presidente del sindicato de los funcionarios de prisiones Acaip, José Luis Pascual, ha advertido este martes al Ministerio del Interior de que "no van a tolerar bajo ningún concepto" ser personal de Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), uso provisional de la cárcel de Archidona (Málaga).

En una rueda de prensa en Córdoba, Pascual ha manifestado su rechazo a la propuesta del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoizo, de que personal civil sea destinado a las nuevas instalaciones penitenciarias de Archidona, argumentando que "es inaceptable desde el punto de vista de Instituciones Penitenciarias", en primer lugar "porque la ley no lo permite" y porque además "no estamos preparados para ello".

Ha explicado que las competencias de los CIE son de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y "más aún con la carencia de personal y el colapso" de las cárceles españolas, situación, agravada por la "incertidumbre" que supone la nueva cárcel malagueña "a donde iban a ser destinados 300 funcionarios", que ahora "hasta febrero no saben qué será de ellos".

Según Acaip, este es el plazo dado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, algo que contrasta con "los 40 días anunciados en los que como máximo iban a estar alojados el medio millar de inmigrantes instalados en las instalaciones".

"Por muy modernas que sean las cárceles españolas, después de 29 años de servicio no le recomiendo a nadie que no esté condenado a estar allí", ha manifestado Pascual, quien ha añadido que "no se nos ocurriría meter en una cárcel a una barriada desalojada por cualquier incidencia".