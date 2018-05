«No es el final que nos merecíamos», claman las víctimas Maite Pagazaurtundua y Consuelo Ordóñez, en el centro, posan durante la conferencia celebrada ayer por Covite en San Sebastián. :: ANDER GILLENEA / afp Al manifiesto que exige a ETA esclarecer los crímenes sin resolver y la condena de su «historia de terror» se suman 40.000 personas KOLDO DOMÍNGUEZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 3 mayo 2018, 00:29

Una veintena de familiares de víctimas del terrorismo e intelectuales vascos presentó ayer en San Sebastián el manifiesto 'ETA quiere poner el contador a cero. Fin de ETA sin impunidad', en el que exigen a la banda el «esclarecimiento de los al menos 358 crímenes sin resolver y la condena a su historia de terror». Horas antes de que se conociera la carta que marca el fin de la banda, el colectivo de damnificados quiso «poner en claro la verdad» de lo ocurrido en el último medio siglo en Euskadi «por si acaso se olvida». De ahí que en el texto reclamen que el final de ETA sea «digno y definitivo» y no suponga una nueva humillación para las víctimas, así como la desaparición de los 'ongi etorris' a los terroristas que salen de prisión y que son recibidos como 'héroes' por «una parte de la sociedad». El documento fue leído por un emocionado Joaquín Echeverría, el padre de Ignacio, el 'héroe del monopatín' asesinado en los atentados yihadistas de Londres.

En el acto de ayer tomaron la palabra, entre otros, el filósofo Fernando Savater, el activista Martín Alonso y la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, todos ellos promotores del manifiesto. Pero fue Consuelo Ordóñez -también responsable de la gestación de la iniciativa-, la que verbalizó con mayor contundencia la preocupación y enfado que sienten las víctimas ante la escenificación de la desaparición de ETA.

Al igual que el resto de promotores del texto, la hermana de Gregorio Ordóñez se mostró muy crítica con las «mentiras y justificaciones» sin sentido que están rodeando la desaparición de la banda. A su entender, los terroristas están «buscando su absolución histórica», que se visualizará mañana en Cambo, en la que estarán presentes algunos partidos, sindicatos y agentes sociales vascos.

LA FRASEConsuelo Ordóñez Presidenta de Covite «El Gobierno nos ha hurtado la foto de la derrota de ETA. Si hubiera puesto algo de empeño, su final habría sido otro»

Ante este escenario, Ordóñez reclamó a la sociedad vasca que conteste a los asesinos con la dignidad que ellos nunca han tenido». «Tenemos que responderles con memoria, altura moral y desprecio intelectual. ¡Basta ya de proclamas justificadoras! La única frase decente que podrían pronunciar los terroristas es: 'Nunca tendríamos que haber existido'», señaló. Sus palabras fueron ovacionadas durante varios minutos por todos los asistentes al acto puestos en pie.

Avales internacionales

La presidenta de Covite también aprovechó la presentación del manifiesto para cuestionar con dureza la labor del Gobierno central en la desaparición de la banda. «No es el final de ETA que queríamos ni nos merecíamos», reconoció con gesto serio. A su entender, el Ejecutivo de Rajoy va a permitir que los terroristas cierren 50 años de asesinatos «grabando un vídeo en una institución internacional de renombre y protagonizado por 'Josu Ternera', uno de los terroristas más buscados». Y a todo ello se sumará el acto previsto en Cambo, un evento con el «aval de personalidades internacionales y con cargos electos españoles y franceses como teloneros de honor». «Este final hubiera sido diferente si el Gobierno hubiera puesto algo de empeño en ello», insistió. Tras casi dos décadas de lucha en favor de los derechos de las víctimas -«fundamos Covite aquí hace casi 20 años», recordó-, Ordóñez mostró ayer su contrariedad por cómo ha gestionado Rajoy los estertores de ETA. De ahí que acusara directamente al Gobierno de «hurtar» a las víctimas la «foto de la derrota de ETA». De hecho, puntualizó que una banda terrorista «derrotada no sería protagonista de su propio final ni tendría avales internacionales».

Sus reproches no se quedaron ahí. Ordóñez también recordó que ante el final del terrorismo no se puede olvidar que en las instituciones «no sólo están sentados los herederos políticos de los pistoleros, sino los ideólogos». «Todos los miembros de la izquierda abertzale han asumido el proyecto político totalitario excluyente de ETA. Pero ahora evitan asumir sus responsabilidades políticas, intelectuales y fácticas en la historia del terrorismo», insistió. «ETA pone punto final a su trayectoria, pero la desactivación de sus siglas no significa que se desactive su proyecto político. Mientras una parte de la población continúe legitimando el terrorismo, ETA seguirá viva», advirtió.