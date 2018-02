Felipe González aconseja al presidente que ceda el paso Considera que hay una «fractura en la derecha» y que Rajoy se ha equivocado en la gestión de la crisis en Cataluña R. C. Lunes, 5 febrero 2018, 00:51

MADRID. Felipe González cree que ha llegado el momento de que Mariano Rajoy dé un paso atrás y ceda el testigo a otro líder en el PP. O por lo menos, es lo que él haría si estuviera en su situación. «Yo cedería el paso y lo haría con muchísimo gusto», aseguró el propio expresidente del Gobierno en una entrevista concedida al periódico 'El Mundo' en la que advierte de que estamos, por primera vez, ante «una fractura dentro de la derecha».

Aunque González reconoce que resulta «muy difícil» ponerse en su situación, cree que el jefe del Ejecutivo se ha «equivocado» a la hora de gestionar la crisis política en Cataluña. En su opinión, tendría que haber acudido al artículo 155 de la Constitución «sin necesidad de protegerse debajo de la falda, o de la toga de la magistratura».

El exmandatario socialista augura también que Carles Puigdemont no será reelegido por el Parlamento catalán, ya que se está siguiendo la misma estrategia que en los plenos del 6 y 7 de septiembre, cuando la Cámara aprobó las leyes de desconexión. De cara a la sesión de investidura, en la que el expresidente de la Generalitat pretende ser investido de forma telemática, González confía en que el Gobierno no repita los errores del referéndum del 1 de octubre y actúe de forma inmediata. «Espero que Rajoy -advirtió- no haga lo que hizo entonces: esperar a ver qué pasa».