Las familias de las víctimas se enfrentan por la acusación al PP de utilizarlas para sus intereses La madre de Ruth y José dice que los populares se aprovechan y el padre de Mari Luz responde la crítica «está fuera de lugar» R. C. Miércoles, 21 marzo 2018, 00:23

madrid. La acusación de Ruth Ortiz, madre de los hermanos Bretón, al PP de manipular a las víctimas para apoyar la prisión permanente revisable abrió una agria polémica entre los padres de los niños y adolescentes asesinados. La madre de los Ruth y José, asfixiados e incinerados por su padre en Córdoba, tachó de «patético» que el PP haya utilizado a las víctimas de crímenes tan brutales en su beneficio político.

Ortiz se refería en un comunicado al acto del pasado domingo en Huelva de la plataforma de padres con hijos asesinados en el que participaron en un lugar preferente la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el líder de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno. Su presencia, afirmó la madre de los Bretón, fue «indignante» porque aquello era un acto «en recuerdo» de los niños asesinados. Quedó claro, añadió en un comunicado, que la concentración de Huelva se convirtió en «un acto para que políticos del PP se aprovecharan de nuestras víctimas para politizar una plataforma que es apolítica». Si un dirigente, prosiguió, acude a una reunión de esas características tiene que quedarse «entre la gente, como uno más», y no situarse «delante de la pancarta». Ruth Ortiz concluyó: «Señoras y señores del PP, de mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada».

Opinión personal

Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz de cinco años asesinada en 2008 por un pederasta, señaló que los comentarios de madre de los Bretón estaban «fuera de lugar» y «desmerecen» el acto de Huelva. Señaló que la plataforma de padres es «apolítica» y los comentarios de Ruth Ortiz son «personales». Justificó además por razones de seguridad que Báñez y Moreno no estuvieran entre el público. Antonio, el padre de Marta del Castillo, se mostró «extrañado» por las palabras y apuntó que «se sabía» de antemano que iban a estar presentes dirigentes del PP. Consideró asimismo que era lógico que la ministra y el líder del PP andaluz no estuvieran mezclados con los asistentes a la concentración.

El portavoz del grupo popular en el Congreso respetó la opinión de la madre de los hermanos Bretón, pero «no tiene razón». Rafael Hernando explicó que Báñez y Moreno acudieron al acto «invitados por los convocantes», como lo estuvo la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, que no acudió. «Aquí no hay politización», afirmó el portavoz parlamentario del PP. La dirección de los populares de Huelva puntualizó a su vez que los altos cargos de su partido se colocaron «donde la organización les dijo», sin buscar un lugar preeminente.