Familiares de víctimas claman a favor de la prisión permanente revisable Concentración de ayer en Madrid a favor de la prisión permanente revisable. :: J.P. Gandúl / efe El ministro de Justicia pide a Ciudadanos y al PSOE que escuchen a la gente y frenen la derogación de esta pena A. A. / A. E. MADRID / MÁLAGA. Domingo, 22 abril 2018, 00:52

El debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable volvió a salir ayer a la calle de la mano de las familias de Diana Quer y otras víctimas de asesinatos. Fue una concentración de poca envergadura, nada que ver con los casi tres millones de firmas de apoyo que ha recabado en internet la iniciativa impulsada por la familia de la adolescente de 18 años asesinada. Pese a no congregarse una multitud en la madrileña Puerta del Sol, los testimonios de los allegados de jóvenes asesinados el país fueron contundentes. «Tenemos que levantar la voz, los políticos ya han hablado y ahora nos toca hablar a los ciudadanos», clamó Diana López-Pinel, madre de Diana, antes de añadir que mantendrá la lucha por aquéllos a los que «les han arrebatado la vida de forma tan injusta y se han ido al cielo antes de tiempo».

El padre, Juan Carlos Quer, exigió que se mantenga la prisión permanente revisable para «dar respuesta a las necesidades de protección de los hijos ante este tipo de criminales que sistemáticamente reiteran la actividad delictiva». Quer se ha reunido con todas las fuerzas políticas para expresarles su posición. Según valoró este sábado, esta pena, que PSOE, Podemos y otras fuerzas parlamentarias se proponen derogar, «permite evaluar de forma efectiva la rehabilitación y el arrepentimiento».

Otra madre, la de Sandra Palo, la joven de 22 años con discapacidad psíquica a la que un grupo de adolescentes raptó, violó, atropelló y después prendió fuego, fue aún más contundente. «Hubiese preferido que mi hija hubiera muerto el 11-M, no hubiera sufrido lo que sufrió. Sólo les faltó descuartizarla. Seguiré la fase de duelo hasta el día que me muera», señaló María del Mar Bermúdez.

Campaña del PP

Mientras las familias se concentraban en Madrid, el ministro de Justicia hacía campaña en Málaga a favor de la prisión permanente revisable. Rafael Catalá manifestó que no hay nada más importante que escuchar a la gente para saber qué pasa en la calle, en referencia a que, según los datos que ofreció, el 80% de los españoles apoya este tipo de pena. «Si un delincuente no está reinsertado no debe salir de la cárcel. Esta pena protege a las personas», manifestó el titular de Justicia, que criticó la postura sostenida en ese asunto por el PSOE y Ciudadanos, por «creerse élites y que están por encima de los ciudadanos». Frente a sus adversarios políticos, Catalá precisó que «el PP es un partido que está al lado de las personas y de la víctimas».

Durante el acto, organizado por los populares malagueños, se realizó una entrega simbólica de 11.378 firmas que se han recogido en la provincia para evitar que se derogue la prisión permanente revisable, una pena para la que al PP incluso aboga por incrementar los supuestos en los que debe aplicarse.