El expresidente interviene en Montpellier Martes, 9 enero 2018, 00:44

Carles Puigdemont se acerca por primera vez a Cataluña desde su huida del 29 de octubre. Hoy intervendrá en Montpellier (junto a la Cataluña Norte francesa) en una conferencia organizada por los comités de defensa de la república (CDR), junto a Mireia Boya (CUP) y Anna Surra (ERC). Desde Junts per Catalunya no precisaron si el expresidente de la Generalitat participará in situ o si lo hará por videoconferencia. Sería la primera ocasión en que Puigdemont se aproxima a Cataluña desde que huyó a Bruselas tras la proclamación de la independencia. El expresidente de la Generalitat, que ayer se reunió con dirigentes de la ANC y Ómnium, tiene libertad de movimientos por todos los países de la UE, salvo en España, después de que el Supremo retirara la euroorden de detención. Montpellier está a 350 kilómetros de Barcelona y a 250 de Girona.