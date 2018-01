El expresidente catalán anuncia un viaje a Copenhague Su formación admite el riesgo de abandonar Bélgica y que pueda ser detenido por orden de la justicia española C. REINO Sábado, 20 enero 2018, 00:32

barcelona. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene intención de viajar el lunes a Copenhague para participar en un debate sobre Cataluña y la Unión Europea que organiza la Universidad de la capital danesa. Lo confirmaron ayer el centro académico y la diputada de Junts per Catalunya, Elsa Artadi. Será el primer desplazamiento fuera de Bruselas del exjefe del Ejecutivo desde su huida a Bélgica el 30 de octubre, tras proclamar la independencia.

Puigdemont, que se niega a regresar a España salvo que el Gobierno y la justicia le den garantías de que no será arrestado, arriesga saliendo de Bélgica, donde está protegido de la orden de detención emitida por la justicia española. El precepto de detención incluía en un primer momento a toda la UE, pero la justicia belga puso impedimentos para su arresto en Bruselas y el Supremo acabó retirando la euroorden, que solo se ciñe ahora al territorio español. Desde Junts per Catalunya recordaron que ya no pesa sobre el expresidente de la Generalitat el mandato europeo de arresto y que por tanto tiene «libertad de movimiento» por los países europeos, salvo España, donde en cuanto cruce la frontera será conducido ante el juez. En cualquier caso, Artadi no negó que el viaje tiene sus «riesgos», pues la justicia española puede emitir en cualquier momento otra euroorden para arrestarlo en cuanto ponga pie en la capital nórdica. «Ya veremos qué reacción y cómo se comporta el Gobierno. Ya retiraron la euroorden y pagaron un coste por ello», dijo Artadi, obviando que las órdenes de arresto son de competencia judicial y no del Ejecutivo.

La conferencia en la Universidad de Copenhague lleva por título «¿Cataluña y Europa, en una encrucijada por la democracia?». El pasado 7 de enero, Puigdemont ya participó en otro debate universitario, en este caso en la ciudad francesa de Montpellier, aunque al final intervino por videoconferencia para evitar riesgos.

Un día después de visitar la universidad, Puigdemont se reunirá con varios diputados daneses en la sede del Parlamento. «Lo hemos invitado a un encuentro para poder hacerle preguntas y que nos hable de la actual situación. Esta reunión pretende informar a los diputados sobre el estado de las cosas en Cataluña», informó Magni Arge, representante de la formación independentista de las Islas Feroe