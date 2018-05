ETA evita la foto de su derrota La banda no comunicó su adiós a través de un vídeo, sino de sendos audios enviados al centro suizo de mediación Henry Dunant KOLDO DOMÍNGUEZ BILBAO. Viernes, 4 mayo 2018, 00:37

El final de ETA pasará a la historia sin una imagen. La banda evitó dejar para la posteridad una icónica fotografía de su derrota y se limitó a cerrar casi 60 años de terrorismo y muerte con dos asépticas grabaciones de audio. Se daba por hecho que los etarras recurrirían a su ya habitual parafernalia audiovisual de sus últimos comunicados, con un vídeo protagonizado por varios dirigentes encapuchados y provistos de su atrezzo tradicional: txapelas, banderas... Incluso a lo largo de la mañana se especuló con que irían más allá y, como ya hicieran los 'polimilis' en su adiós de 1982 los terroristas aparecerían sin verdugo para demostrar el inicio de un nuevo tiempo -eso sí, con la cara pixelada para evitar posibles consecuencias penales-.

Pero no. No hubo imágenes. Al menos, no públicas. El audio en castellano que ETA hizo público, con la voz de 'Josu Ternera', correspondería al de un vídeo que se remitió, acompañado de una carta, al centro de mediación y resolución de conflictos Henry Dunant, en Suiza. Sería algo así como una 'prueba gráfica' para verificar la autenticidad del comunicado. Los textos en euskera y francés son obra de Soledad Iparragirre, 'Anboto', recluida en la cárcel gala de Reau Sud Francilien. «Puedo decir que hoy 3 de mayo a las 14.00 hora local ETA ha dejado de existir (...). Estamos seguros que tanto la declaración como la carta son oficiales y auténticas», confirmó minutos después el director ejecutivo de la institución suiza, el neozelandés David Harland.

La entrada en escena de la Henry Dunant en el fin de ETA fue una sorpresa relativa. Su elección como sede del fin de la banda no estaba dentro de las hipótesis iniciales, pero tampoco causó extrañeza. De hecho, en un guiño casi irónico, de esta manera se cerraba el círculo abierto hace doce años por Jesús Eguiguren y 'Josu Ternera'. En esa institución a orillas del lago Lemán ambos mantuvieron parte de las negociaciones secretas que desembocaron en la tregua y fallido proceso de paz de 2006.

Dunant tuvo palabras de agradecimiento para Eguiguren, Zapatero, Urkullu y Otegi

Harland recordó ayer aquel episodio y tuvo palabras de reconocimientos para el expresidente del PSE por su implicación en la búsqueda de la paz. Y en ese agradecimiento incluyó también al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el lehendakari, Iñigo Urkullu; y al líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, cuya implicación en aquel proceso también quiso destacar.

Minuto de silencio

Con la intención de otorgarle mayor empaque y transcendencia a su comparecencia, no desvelada hasta media mañana, los responsables de la institución invitaron a diplomáticos y agentes internacionales. Entre ellos, la exministra francesa de Justicia, la socialista Christiane Taubira.

Harland desveló que casi 3.000 militantes de ETA han participado, de una forma y otra, en el proceso de decisión de su disolución. «Al fina, un 93% de ellos lo han apoyado», aseguró. «Espero y creo que esto es el fin de la confrontación, durante la que ETA ha asesinado a más de 850 personas y herido a miles más. Ha sido una confrontación dura que también vio torturas de algunos de los detenidos y el asesinato de miembros sospechosos de ETA por parte de mercenarios dirigidos por algunos miembros del Estado», señaló, para acto seguido pedir un minuto de silencio por las víctimas. «Que nunca más vuelva a pasar», concluyó.