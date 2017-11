«Estamos en una de las etapas más difíciles de la historia de España» Íñigo de la Serna, esta semana en la estación de Piélagos, en Cantabria :: alberto aja «Las elecciones catalanas buscan devolver la normalidad democrática y volver a coser las heridas de una sociedad fracturada» Íñigo de la Serna Ministro de Fomento ENRIQUE MUNÁRRIZ SANTANDER. Domingo, 12 noviembre 2017, 00:32

Íñigo de la Serna (Bilbao, 1971) solo lleva un año en el Gobierno pero ha debido hacer frente desde la cartera de Fomento al mayor desafío desde la recuperación de la democracia.

-¿Qué balance hace del primer año de legislatura?

-Ha sido difícil para todo el Gobierno. Estamos viviendo uno de los momentos, una de las etapas más difíciles de nuestra historia democrática. El Gobierno lo está afrontando con serenidad y creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Particularmente, en Fomento ha sido un ejercicio en el que hemos tenido que afrontar también determinadas reformas que eran necesarias para el país.

-¿Había vivido algo similar a lo que está sucediendo? Me refiero a la velocidad de los acontecimientos, a los giros...

-Lo hemos vivido desde el inicio con preocupación, como todos los españoles, pero también siendo conscientes de que teníamos una gran responsabilidad. Me siento muy orgulloso de cómo el presidente ha afrontado la más difícil situación que ha tenido en su vida política. Ha sido cauto, responsable, prudente, a la hora de establecer las medidas, pero también ha sido muy firme, muy contundente y muy claro. Hemos hecho lo que creo que había que hacer. Ahora estamos en un contexto que espero que enseguida se normalice, porque las elecciones del 21-D lo que pretenden es recuperar la normalidad democrática en Cataluña, la institucional, volver a coser las heridas de una sociedad que está totalmente fracturada. Esa es la gran responsabilidad que tenemos.

-¿Qué palpa cuando visita el resto de las regiones?

-Ha habido una reacción en el conjunto de las comunidades autónomas muy favorable para defender la soberanía nacional. Palpo una recuperación del nunca perdido orgullo de pertenencia a nuestro país. También en Cataluña hemos podido observar que una parte de la sociedad que no aparecía, que por las razones que fuera ha estado escondida, ha salido a las calles, ha manifestado lo que piensa, ha tenido la libertad y el orgullo de poder decir 'me siento catalán y español'.

-¿Teme que cale fuera de España el mensaje que está mandando el expresident Carles Puigdemont cuando les acusa de ser unos golpistas?

-Creo que no tiene ninguna posibilidad de que semejante etiqueta cale en nadie. Sorprendía ver al expresident arremetiendo contra la Unión Europea precisamente porque no le compran las falsedades que dice. Ahora lo que corresponde sinceramente es que la justicia actúe y nosotros no vamos a hacer valoración. Tenemos plena confianza en la justicia española, que trabaja con absoluta independencia, de la misma manera que la tenemos en la justicia belga.

-¿Entendería que Bélgica no acabe entregando a Puigdemont?

-Vamos a respetar la independencia de la justicia belga, que forma parte de un espacio común que es Europa, y va a tener la máxima colaboración y respeto por parte del gobierno español.

-¿La encarcelación de los exconsellers y la situación de los miembros de la Mesa del Parlamento puede pasar una factura el 21-D?

-Vuelvo a reiterar que no es una decisión que haya tomado el Gobierno, sino la justicia, y nosotros tenemos que respetarlo. Desde luego no es una situación fácil ni sencilla para nadie, pero hay que acatarla y respetarla. Nosotros lo que hemos hecho es convocar elecciones cuando hemos podido y el expresident Puigdemont tuvo mil y una ocasiones de convocar unas elecciones libres, democráticas y en el marco de la ley; y no quiso otorgar el derecho a decidir a los catalanes. Prefirió hacer otra cosa absolutamente distinta y ahora corresponde dar la voz a los catalanes. ¿En qué medida los comicios van a estar afectados por una u otra circunstancia? Eso lo veremos.

-¿No cree que los partidos nacionales (PP, PSOE, Ciudadanos) deberían presentar una candidatura conjunta en Cataluña?

-El PP ya ha dicho que en Cataluña nuestra voluntad es la de alcanzar acuerdos con todos aquellos que quieran respetar la Constitución y la legalidad vigente.