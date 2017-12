Esquerra pide premiar el sacrificio de Junqueras frente a la cárcel de Estremera Rovira contesta ayer a las preguntas de los periodistas en Estremera. Detrás, concentración de una decena de ultraderechistas. :: S- P. / reuters Seis políticos, cien periodistas, quince guardias civiles, diez 'ultras' y un espontáneo protagonizan el acto final de campaña PAULA DE LAS HERAS ESTREMERA. Miércoles, 20 diciembre 2017, 00:31

No hay campaña electoral que no busque mover emociones, pero la que ayer concluyó ha sido especialmente intensa y Esquerra Republicana de Cataluña tenía la obligación de rematarla con un mensaje potente para el mundo independentista, como diciendo: «Nuestro mártir es más mártir que ningún otro (léase Carles Puigdemont); el verdadero héroe es el nuestro». Un líder entre rejas por la causa. «Por sus ideas», dijo Marta Rovira.

A las 11:30 horas, desembarcó con ese propósito en las inmediaciones de la cárcel de Estremera, bajo el sol madrileño y el frío mesetario, un reducido grupo de dirigentes y representantes de la candidatura secesionista: la número dos del partido, Rovira; Ernest Maragall, consejero de Educación con el PSC y miembro del soberanista MES; Toni Castellá, antiguo militante de Unió expulsado por su independentismo y fundador de Democratas de Cataluña; el cabeza de lista por Tarragona, Óscar Peris; el exconsejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, y la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell.

Del mismo autobús que los había recogido en el aeropuerto, nada más aterrizar desde Barcelona, bajaron cargados con cámaras, micrófonos y grabadoras alrededor de treinta periodistas. La imagen se completa con otro nutrido grupo de profesionales de la comunicación desplazados desde Madrid (Estremera queda a 70 kilómetros de la capital, casi en la linde con Castilla-La Mancha, en el valle del Tajo); diez miembros de la organización de extrema derecha Hogar Social, y Antonio.

Antonio, que es de Granada pero vivió quince años en Barcelona, de la que sólo habla maravillas, fue el encargado de 'amenizar' el acto hasta que llegaron los 'ultras' con sus gritos de «¡No nos engañan, Cataluña es España!» y «¡Catalanidad es hispanidad!». Tampoco está nada de acuerdo con los independentistas pero ni de lejos es tan radical. «Yo no digo que sean delincuentes, aquí están a la espera de juicio, pero no me gusta que hagan estas cosas para denostar a la justicia; en España tienen cauces para cambiar las cosas», explica.

Albañil en paro y delicado de salud, dice, se ha dedicado recorrer los escenarios del conflicto catalán en los últimos meses. Barcelona, Bruselas, Madrid y ahora la prisión de Estremera. Siempre con su bandera de España, su cartel en defensa de la Constitución y su altavoz a todo volumen: «Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil». «Ahora ya me voy a casa -asegura-. He terminado».

«El mejor»

A las ocho de la mañana, cuando la tierra que rodea la prisión en la que se encuentra Oriol Junqueras aún estaba cubierta de escarcha, Antonio ya esperaba a la comitiva separatista. Y según llegó, pulsó el 'play' -Manolo Escobar, 'Campana sobre campana'- pero se mantuvo a cierta distancia mientras Rovira y sus acompañantes denunciaban la situación de su líder. «Está en prisión porque saben que es el mejor candidato para liderar la Cataluña del futuro», reivindicó la dirigente independentista. «La mejor respuesta a esta injusticia es votar la candidatura de Esquerra», apuntilló Castellá.

Fue cuando hablaba Romeva, que pasó varios días en esa misma cárcel, cuando los neofascistas se acercaron a violentar el acto y la Guardia Civil, viendo que se aproximaban demasiado al enjambre de informadores y políticos (seis), decidió interponerse. La cosa no pasó a mayores. «¡Cómo os defienden las fuerzas de ocupación!», bramó uno. En pocos minutos todo había terminado. El autobús se fue. Los ultras también. Y Marta Rovira entró a visitar a Junqueras con su carnet de abogada.