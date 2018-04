El PNV espera el fin del 155 y pide a los secesionistas ponerse «las pilas»

Un día después de que el PNV, durante el Aberri Eguna (Día de la Patria), cerrara filas con Cataluña y los líderes independentistas en prisión, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, urgió a que los nacionalistas catalanes «se pongan las pilas» para que haya un Gobierno y un presidente de la Generalitat «cuanto antes».

Esteban reiteró que el PNV es solidario con Cataluña y que no negociará los Presupuestos Generales del Estado mientras siga vigente el 155: «Lo dijimos desde el primer momento, en estas circunstancias no es posible; vamos a ver si la situación se normaliza en Cataluña, hay Govern y president, y, en esas circunstancias, ya veremos». El portavoz nacionalista también recordó que ha habido manifestaciones claras estos días, como las del expresidente Artur Mas o Pere Aragonès (ERC), sobre que «es necesario nombrar un Govern cuanto antes y que no cabe en la cabeza llegar a nuevas elecciones». «Espero que lo hagan, hace falta en Cataluña cierta clarividencia política», pidió en una entrevista en Radio Euskadi.

Sobre las cuentas, admitió que le llamó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero solo para explicarle el calendario de tramitación de los Presupuestos. «Para nada más».