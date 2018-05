El 'encantador del Eixample' queda libre

Un juez de Barcelona dejó ayer en libertad provisional a Albert C., el 'encantador del Eixample', acusado de estafar a 17 mujeres tras seducirlas y que fue detenido el domingo por no haberse presentado a una citación judicial. El acusado, que en su comparecencia se acogió a su derecho a no declarar, tendrá la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado. De 36 años, Albert contactaba con sus víctimas a través de Internet y después las seducía gracias al físico y simpatía para supuestamente estafarlas.