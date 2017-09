«Habrá divorcio pero interesa ser buenos vecinos» Josep Lluís Carod Rovira presidió ERC entre 1996 y 2008. :: reuters «España perdió definitivamente a Cataluña el día que se llevaron esposados a altos cargos del Govern» Josep Lluís Carod Rovira Exvicepresident de la Generalitat K. DOMÍNGUEZ Sábado, 30 septiembre 2017, 00:48

-¿Qué va a ocurrir mañana?

-Que centenares de miles de personas van a votar. Confío en que puedan hacerlo y que no haya violencia.

-Usted votará.

-Antes de que abran los colegios, ya estaré allí. La gente se ha autoorganizado de una forma increíble. Por ejemplo, en el ascensor de mi edificio hoy ha aparecido un papel que dice: 'si estás empadronado aquí, tu centro de votación es...'. Esto no es un tumulto, es un pueblo que finalmente se ha levantado.

- ¿Y el lunes qué pasará?

- Todo irá en función de la participación, no del resultado porque es evidente cual va a ser. Y con una mayoría favorable al 'sí', hay un acuerdo parlamentario en forma de ley que dice que en 48 horas se procede a proclamar la independencia. Al final no sé si será así, lo que tengo claro es que ya nada será igual nunca más en las relaciones entre Cataluña y España.

-¿No habrá vuelta atrás?

-España empezó a perder Cataluña con la sentencia del Constitucional en 2010 y la perdió de forma definitiva el 20 de septiembre cuando entró en las dependencias del Gobierno catalán y se llevó detenidos a altos cargos, esposados. España ya ha perdido la batalla emocional .

-Para usted, ¿qué índice de participación daría legitimidad a la consulta?

- Ya se verá. Hay un boicot perfectamente organizado, una criminalización y una represión... Éste no es un referéndum hecho en condiciones de normalidad. Según el porcentaje, el Gobierno (catalán) tendrá planes adecuados.

-¿Por ejemplo?

-Si aplica o no la declaración unilateral en 48 horas; si a través de presiones internacionales alguien plantea un escenario distinto; o puede convocar unas elecciones constituyentes en dos meses, en las que se disparará la mayoría independentista. Si esto sucediera, nadie podría decir que los catalanes no estamos legitimados para declararnos independientes.

-Pero todo parte de unas leyes suspendidas por el Constitucional.

-Si en un momento dado alguien no hubiera forzado le legalidad, hoy Obama y su familia serían esclavos, las mujeres no podrían votar y Estados Unidos seguiría en Gran Bretaña. Las leyes están para ser superadas por otras mejores más acordes con los tiempos. No nos han dejado otra salida que organizarnos de acuerdo a nuestra propia ley.

-Pero es ilegal.

-¿Qué es ilegal? Que las mujeres pudieran votar también era ilegal. Y ahí está Eslovenia, que convocó un referéndum de autodeterminación al que se oponían la UE y EE UU. ¿Dónde está hoy Eslovenia? En la UE. Ya sabemos que Cataluña lo tiene difícil pero sucederá lo mismo. Va ha haber divorcio pero nos interesa ser buenos vecinos porque tendremos intereses en común. Eso sí, cada uno mandando en su casa.

-¿Cómo valora que los alcaldes del PSE...?

-¿Te refieres a los 800 alcaldes que han sido llamados...

-Me refiero a los alcaldes del PSE que han sufrido escraches por no apoyar la consulta.

-Los escraches siempre me han parecido muy mal, nunca he participado ni participaré en uno. Dicho esto, lo que me parece terrible es que 800 alcaldes tengan que ir a declarar a un juzgado. Esto no pasa ni en Turquía.

-¿Se arrepiente de algo de lo que hizo siendo vicepresident?

- Tendríamos que haber hecho más evidentes los incumplimientos que llevó a cabo el Gobierno español. Pecamos de ingenuidad creyéndonos sus promesas.