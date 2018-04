La dirigente de los CDR rechaza declarar ante la Guardia Civil Jueves, 12 abril 2018, 00:55

La coordinadora de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenida el martes en Viladecans (Barcelona) y a la que la Fiscalía investiga por delitos de rebelión y terrorismo por dirigir «actos de sabotaje» para crear un «clima de agitación social» se negó ayer a declarar ante la Guardia Civil. Tamara C. G., a la que no se le decretó incomunicación durante su arresto, comparecerá hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que ordenó su detención. La mujer fue detenida en la 'operación Cadera' y un segundo hombre señalado aún no ha sido arrestado. Según la Fiscalía, ambos «habrían desarrollado actividades de dirección y coordinación» de actos de sabotaje en Semana Santa. Esta consideración penal ya se hizo con los llamados grupos Y de apoyo a ETA, al calificar como terrorismo sus actos por estar dirigidos a «subvertir el orden constitucional».