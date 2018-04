La dirección de Podemos espera que Bescansa «asuma responsabilidades» Carolina Bescansa. / Efe Iglesias trató ayer de cerrar la crisis en Podemos presentando un acuerdo entre el diputado Íñigo Errejón y el secretario general de Madrid, Ramón Espinar, que conformarán una candidatura unitaria para la Comunidad madrileña SONIA LÓPEZ (EFE) Madrid Viernes, 20 abril 2018, 11:36

La dirección de Podemos, encabezada por Pablo Iglesias, espera que en las próximas horas sea la diputada Carolina Bescansa quien mueva ficha y «asuma responsabilidades» antes de adoptar ninguna medida tras la difusión del documento que planificaba una operación para desbancar al líder del partido. Iglesias trató ayer de cerrar la crisis en Podemos presentando un acuerdo entre el diputado Íñigo Errejón y el secretario general de Madrid, Ramón Espinar, que conformarán una candidatura unitaria para la Comunidad madrileña con el primero como candidato a la Presidencia regional y el segundo como número tres.

Tras un día intenso de múltiples conversaciones con sus dirigentes, Iglesias salvó así la candidatura de Errejón en Madrid, quien además tendrá el 60 por ciento de los puestos en la lista frente al 40 por ciento para Espinar, y podrá elegir a su número dos, que será una mujer al contemplarse listas cremallera. Pero sigue abierto el frente de qué puede pasar con Bescansa después de que su equipo filtrara «por error» ese borrador que diseña un pacto con Errejón para que éste tuviera el control en Madrid a cambio de que la propia Bescansa se postulara después para dirigir Podemos en sustitución de Iglesias, y para ser la candidata a La Moncloa en las generales.

La dirección morada ha renovado su confianza en Errejón, quien asegura que no conocía el documento que califica de «inaceptable» y un «insulto» al partido, y ante la polémica Bescansa declinó la oferta del secretario de Análisis Estratégico para ser su número dos en la lista de Madrid, que ya no estaba en pie en cualquier caso. Sin embargo, según explican a Efe fuentes de la ejecutiva, parece que les cuesta mucho creer la versión ofrecida por Bescansa de que su equipo es el responsable de redactar ese borrador -que ella no comparte, dice-, y de difundirlo por un «error» en el canal público de la diputada en Telegram.

Es más, en la cúpula de Iglesias creen que «mintió» porque han visto en el rastreo del mensaje publicado por algunos medios que el origen del envío del documento es el teléfono de la diputada, aunque ella aseguró que se mandó desde su ordenador. Según explicó a Efe la propia Bescansa, ella se limitó a dar unas indicaciones «generales» a su equipo conformado por dos jóvenes voluntarias y fueron ellas las que después añadieron «cosas que creían útiles» y cometieron el error con el envío.

Explicación que no se sustenta para la dirección de Iglesias, que ahora espera que sea la propia Bescansa quien dé el paso y asuma responsabilidades por las consecuencias que ha tenido la redacción y difusión de ese documento. A la espera de ver qué hace Bescansa, la dirección no se plantea «por ahora» otras medidas y prefiere esperar a que sea ella la que dé el primer paso «en las próximas horas», señalan las mismas fuentes.

Si no lo hace, la ejecutiva -que se reúne habitualmente los lunes- se plantearía más adelante buscar otras soluciones para aliviar el daño que puede haberse ocasionado a la imagen de Podemos. Bescansa, que ya expresó públicamente sus discrepancias con la dirección por su posición ante la crisis catalana y sigue admitiendo su postura crítica con la línea de la ejecutiva, ya no tiene ningún cargo orgánico en Podemos.

En la asamblea de Vistalegre II no quiso integrarse en ninguna lista al estar en desacuerdo con la competición entre Iglesias y Errejón. Tampoco ocupa puestos directivos en el grupo parlamentario, donde ya sólo es diputada y portavoz en la comisión de investigación sobre la financiación del PP, en la que ya ha sido sustituida en varias ocasiones por otros portavoces o vocales.

Así que, la asunción de responsabilidades, además de tener que dar explicaciones, podría consistir en la renuncia al escaño. De momento, desde la dirección morada confirman a Efe que no ha habido ningún contacto con Bescansa y que las únicas explicaciones que han recibido son las que ella misma realizó ante los medios de comunicación.