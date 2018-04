Dimite una profesora a la que se le falsificó la firma

La crisis abierta a cuenta del máster de la presidenta madrileña se cobró ayer su primera víctima con una dimisión. Se trata de la de Laura Nuño, subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), organismo que preside Enrique Álvaroz Conde, quien a su vez dirigió el máster que Cristina Cifuentes asegurá haber realizado en el centro educativo.

La renuncia de Nuño llegó solo horas después de que 'eldiario.es' informase de que se habían falsificado las firmas de varios docentes con el fin de convalidar tres asignaturas que debía cursar la presidenta madrileña. Una de ellas sería la de esta profesora. «No he sido docente ni he tenido responsabilidad alguna en el máster de la URJC en cuestión, ni como profesora ni como subdirectora del Instituto de Derecho Público», zanjó la profesora. La docente aseguró además que nunca había visto el documento que convalida una de las asignaturas hasta este martes y afirmó que la firma que figura en él documento no es la suya. En un comunicado en el que explicó la renuncia, Nuño comentó que experimenta una crisis de confianza desatada por el polémico máster de Cifuentes. «Me han engañado y me voy. Me voy por el disgusto y parece que aquí no dimite nadie», añadió la docente.

El consejero de Presidencia y número dos del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, consideró que la dimisión de la profesora corrobora el descontrol que, a su juicio, existe en la Universidad Rey Juan Carlos. Sigue así la estrategia de Cifuentes de descargar toda responsabilidad sobre el centro educativo.

Mientras tanto, la agentes de la Policía de la unidad adscrita a la Fiscalía de Móstoles comenzaron ayer a tomar declaración a las tres profesoras y al director del máster por la falsificación de firmas en los documentos.