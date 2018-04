Dimite un diputado de Podemos que falseó su currículum

madrid. La inclinación de algunos políticos por engordar su currículum con falsedades se cobró ayer una víctima. Juan Merlo, diputado de En Marea en el Parlamento gallego y secretario de Organización de Podemos en esta comunidad, dimitió de sus cargos tras destaparse que no tiene una ingeniería.

La renuncia llegó después de que ABC informara de que el dirigente podemista comenzó sus estudios, pero no llegó a concluirlos. Merlo, que compareció ante los medios, se declaró abochornado y presentó sus disculpas. No obstante, aseguró que no fue un acto intencionado sino que se debió a un error.

El ya exdiputado autonómico también afirmó que su partido no le exigió la renuncia, una versión que contrasta con las declaraciones de Irene Montero tras conocer la dimisión. La portavoz parlamentaria aseguró que «si aparecían los estudios y no los hizo, ha tenido que hacer lo que era evidente». «Podemos debe de ser ejemplar», añadió Montero.