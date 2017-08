Diez presidentes autonómicos estarán en la manifestación

Barcelona. Diez presidentes autonómicos, además del catalán Carles Puigdemont, han confirmado ya su asistencia a la manifestación contra el terrorismo convocada en Barcelona para el próximo sábado en señal de repulsa por los atentados de Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils. Han anunciado su presencia los presidentes de Andalucía, Susana Díaz; Madrid, Cristina Cifuentes; Euskadi, Iñigo Urkullu; Aragón, Javier Lambán; Asturias, Javier Fernández; Baleares, Francina Armengol; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Comunidad Valenciana, Ximo Puig; Navarra, Uxue Barkos; y Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Siete de ellos son del PSOE, una del PP y dos nacionalistas vascos.

La última en confirmar su presencia ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que el lunes había publicado un mensaje en redes sociales asegurando que no iba a acudir a porque no había recibido «ninguna invitación o indicación para asistir». El comentario desató reproches a la líder del PP madrileño y desde otros gobiernos autonómicos le recordaron que no se repartían invitaciones formales para asistir a una manifestación.