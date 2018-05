ETA dice adiós sin arrepentirse Elude citar a sus víctimas ni hace autocrítica en una «declaración final» en la que anuncia el «desmantelamiento de todas sus estructuras» Dos mensajes de voz de 'Josu Ternera' y 'Anboto' escenifican su final tras 60 años de terrorismo DAVID GUADILLA Viernes, 4 mayo 2018, 00:37

bilbao. ETA confirmó ayer su final. El cierre definitivo a seis décadas de terrorismo que dejan atrás 853 víctimas mortales, miles de heridos e innumerables vidas rotas. Lo hizo a través de un comunicado al que le quiso rodear de un sentido histórico y de reafirmación interna, y que simplemente demostró su derrota. Al texto le pusieron voz dos de los principales dirigentes de la banda: 'Josu Ternera' y Soledad Iparragirre, 'Anboto'. Apenas un folio sin ningún tipo de autocrítica y sin mencionar a las víctimas. Solo el anuncio de que ha llegado al «final de su trayectoria», que «ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras» y que da por «concluida toda su actividad», a la que la organización terrorista define como «política».

ETA dio carpetazo a su recorrido con una escenificación por momentos confusa. A diferencia de otros momentos que la banda ha pretendido convertir en relevantes, no hubo imágenes para despedir su historia. Frente a los militantes encapuchados de años anteriores leyendo de forma solemne un comunicado en alguna televisión internacional, la banda se escondió ayer tras dos mensajes de audio. Unas grabaciones que corresponderían a un vídeo en el que aparecía 'Josu Ternera' a cara descubierta, que habría sido remitido a la BBC y que al parecer fue visionado por algunos diplomáticos y cargos políticos europeos contactados por el centro Henry Dunant de Ginebra.

Intimidación. El documento.

Este despacho, especializado en la resolución de conflictos y que tuvo un papel destacado en las negociaciones abiertas en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tenía ayer una función clara. Intentar otorgar al paso dado por ETA un cierto prestigio internacional. De hecho, alrededor de las tres de la tarde, casi una hora después de que el comunicado fuese publicado en el portal 'naiz.info' en cuatro idiomas, el director del centro Henry Dunant ofrecía toda una serie de datos para dar credibilidad a todo lo que estaba ocurriendo.

LAS CLAVES No se hizo público ningún vídeo, solo dos audios grabados por los dos exdirigentes de la banda El epílogo se pondrá hoy en la conferencia organizada en la localidad vascofrancesa de Cambo «Materializar el derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional será clave», aventura Socialistas y populares hacen un llamamiento para lucir hoy en las solapas un lazo azul

La utilización de 'Ternera' y 'Anboto' como lectores del comunicado de disolución tenía un claro significado interno. Se trata de una decisión que ha generado importantes conflictos dentro de ETA. A pesar de que los sectores disidentes son minoritarios y sin poder efectivo, la banda ha querido echar mano de dos históricos con gran ascendiente en la organización. 'Ternera' permanece huido de la Justicia desde 2003 y 'Anboto' está recluida en Francia y es una de las responsables del colectivo oficial de presos (EPPK).

El escrito con el que pone fin a 60 años de violencia no solo no dedica ni una línea a sus víctimas. La banda justifica sus atentados dentro del «conflicto que enfrenta a Euskal Herria» con España y Francia y echa mano de la retórica que ha usado durante seis décadas para decir que gracias a su intervención «existe un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro gracias al trabajo realizado en distintos ámbitos y la lucha de diferentes generaciones». De hecho, otorga un papel a sus exmilitantes, quienes «continuarán con la lucha por una Euskal Herria reunificada» en otros «ámbitos», cada cual «donde lo considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre». «ETA no será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores».

Tras décadas desoyendo el clamor de la sociedad vasca para que dejase las armas y sin hacer caso a las masivas manifestaciones que recorrieron las calles de Euskadi para denunciar sus crímenes, la banda concluye lo que denomina como su «declaración final» con esta frase: «ETA surgió del pueblo y ahora se disuelve en él».

Un año «especial»

Además, sostiene que los que han tenido la culpa de que se haya mantenido un «ciclo» caracterizado por la «utilización de la violencia política» han sido España y Francia, «conscientes de su debilidad en la confrontación estrictamente política». De cara al futuro, la organización terrorista apuesta por la «acumulación de fuerzas tanto para abordar «las consecuencias del conflicto como para abordar su raíz política e histórica». «Materializar el derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional será clave», añade el texto.

El comunicado conocido ayer es el último capítulo de un serial que arrancó en el Aberri Eguna, con un comunicado en el que auguraba que 2018 sería un año «especial»; prosiguió con el escrito que llegó a mediados de abril en el que pedía «perdón» solo a algunas víctimas; y continuó con la carta remitida hace unas semanas a diferentes instituciones y agentes sociales vascos en la que ya anunciaba su disolución. El esperado epílogo a seis décadas de terrorismo llegará hoy en la localidad vascofrancesa de Cambo, donde está prevista una denominada 'conferencia internacional' que en su origen estaba diseñada como una 'pista de aterrizaje' para la declaración final de la banda.

A esa cita está confirmado que asistirá una delegación del PNV, encabezada por Andoni Ortuzar, y otra de Podemos Euskadi, así como una amplia representación de la izquierda abertzale. El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, comparecerán para dar lectura a una declaración institucional en el Palacio del Señorío de Bertiz, al norte de la comunidad foral.

El anuncio provocó sentimientos encontrados en Euskadi. El final de una historia de terror se mezcló con lo que la socialista Idoia Mendia definió como un intento de la banda por «lavar su imagen» con un comunicado plagado de «mentiras y cinismo». El popular Alfonso Alonso habló de la «constatación del fracaso histórico de ETA». El líder de la izquierda abertzlale, Arnaldo Otegi aseguró que se abre «un nuevo tiempo de manera definitiva». Socialistas y populares hicieron un llamamiento a lucir hoy el lazo azul. Uno de los símbolos que empujó a los terroristas a su derrota.