Detienen a un hombre por amenazar de muerte a Albert Rivera

La Policía Nacional detuvo ayer en la localidad barcelonesa de Igualada a un hombre de 49 años y nacionalidad española por amenazar de muerte en Facebook a Albert Rivera. El detenido está acusado de los delitos de amenazas e incitación al odio en redes sociales. La investigación partió de una querella interpuesta el pasado año por el propio presidente de Ciudadanos, de la que se hizo cargo el juzgado de instrucción 51 de Plaza de Castilla.

El detenido no tiene antecedentes policiales y pasó a disposición judicial del juzgado de primera instancia número 2 de Igualada. Aunque la Policía Nacional no especificó si las amenazas se lanzaron en el contexto del conflicto independentista, desde Ciudadanos se señaló que la formación no permitirá «que se amenace a la gente por pensar distinto». «El nacionalismo en Cataluña ha provocado una fractura social que tardaremos años en recomponer», se añadió desde el partido liberal.

En el pasado, el comercio que regentan los padres de Rivera en Granollers ha sido objeto de actos vandálicos y pintadas. A principios de mes, también se condenó a una mujer a cuatro meses de prisión por desear a través de Facebook que la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, sufriera «una violación grupal».